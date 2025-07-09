Пішла із життя Таміла Олкова – адвокат та колишній член Дисциплінарної палати КДКА Київської області

9 липня стало відомо про смерть Таміли Олкової — адвоката, яка до 2021 року входила до складу Дисциплінарної палати КДКА Київської області.

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9 липня пішла з життя Таміла Олександрівна Олкова — адвокат та член Дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області до 2021 року. Про її смерть повідомили у КДКА області.

«З глибоким сумом повідомляємо про смерть нашої колеги, адвоката, члена Дисциплінарної палати КДКА Київської області до 2021 року, Олкової Таміли Олександрівни, яка відійшла у вічність 09.07.2025 року», - вказали там.

У комісії зазначають, що Таміла Олкова була висококваліфікованою фахівчинею, відповідальним професіоналом і щирою, чуйною людиною. Її внесок у розвиток адвокатури та відданість справі залишаться у пам’яті колег, партнерів і клієнтів.

Редакція висловлює глибокі співчуття колегам, близьким та родині Таміли Олкової.