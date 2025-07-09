Ірина Мудра прокоментувала рішення ЄСПЛ у справі «Україна та Нідерланди проти Росії»

Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра мала честь координувати цю справу ще з перших днів її запуску у складі Міністерства юстиції.

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Європейський суд з прав людини 9 липня оголосив рішення у справі «Україна і Нідерланди проти Росії», в якому визнав РФ винною стосовно численних порушень прав людини під час війни до й після 24 лютого 2022 року та щодо збиття рейсу MH17.

Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра прокоментувала це рішення, підкресливши його безпрецедентний характер та юридичне значення для подальшої міжнародної відповідальності РФ.

«Сьогодні маємо історичне рішення. Європейський суд з прав людини не просто визнав відповідальність Росії за масові порушення прав людини в Україні з 2014 року — він назвав ці дії безпрецедентними в історії Ради Європи», — зазначила вона.

Зокрема, суд встановив:

– Росія планувала та здійснювала атаки з чіткою метою — встановити контроль над українською територією, інфраструктурою та населенням;

– Масштабні порушення, включно з вбивствами, катуваннями, насильством, депортаціями, знищенням майна — здійснювались системно та з мовчазної згоди російської верхівки;

– Права цивільних та військовополонених порушувалися у спосіб, який становить порушення багатьох статей Конвенції;

– Переміщення українських дітей до РФ та їх подальше усиновлення там є порушенням базових прав і гідності дитини.

У справі рейсу MH17 Суд підтвердив: літак був збитий над територією, яку контролювала Росія. «Відмова російської влади співпрацювати з міжнародним розслідуванням та дезінформаційна кампанія були розцінені як ще один злочин — проти правди і проти жертв», — вказала Ірина Мудра.

ЄСПЛ наголосив: зневага Росії до прав людини, миру, гідності — це не лише проблема України. Це загроза самій ідеї мирного співіснування в Європі, підкреслила заступниця керівника ОП.

«Я мала честь координувати цю справу ще з перших днів її запуску у складі Міністерства юстиції. І сьогодні відчуваю гордість за команду Маргарити Сокоренко, яка щоденною кропіткою працею наближала цей день — день, коли правда була визнана на найвищому рівні.

Рішення ЄСПЛ — це юридичний фундамент для міжнародної відповідальності Росії. І воно — ще один крок до Трибуналу і компенсацій», — наголосила Ірина Мудра.

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