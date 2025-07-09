Практика судів
  1. В Україні

Ірина Мудра прокоментувала рішення ЄСПЛ у справі «Україна та Нідерланди проти Росії»

15:55, 9 липня 2025
Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра мала честь координувати цю справу ще з перших днів її запуску у складі Міністерства юстиції.
Ірина Мудра прокоментувала рішення ЄСПЛ у справі «Україна та Нідерланди проти Росії»
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Європейський суд з прав людини 9 липня оголосив рішення у справі «Україна і Нідерланди проти Росії», в якому визнав РФ винною стосовно численних порушень прав людини під час війни до й після 24 лютого 2022 року та щодо збиття рейсу MH17.

Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра прокоментувала це рішення, підкресливши його безпрецедентний характер та юридичне значення для подальшої міжнародної відповідальності РФ.

«Сьогодні маємо історичне рішення. Європейський суд з прав людини не просто визнав відповідальність Росії за масові порушення прав людини в Україні з 2014 року — він назвав ці дії безпрецедентними в історії Ради Європи», — зазначила вона.

Зокрема, суд встановив:

– Росія планувала та здійснювала атаки з чіткою метою — встановити контроль над українською територією, інфраструктурою та населенням;

– Масштабні порушення, включно з вбивствами, катуваннями, насильством, депортаціями, знищенням майна — здійснювались системно та з мовчазної згоди російської верхівки;

– Права цивільних та військовополонених порушувалися у спосіб, який становить порушення багатьох статей Конвенції;

– Переміщення українських дітей до РФ та їх подальше усиновлення там є порушенням базових прав і гідності дитини.

У справі рейсу MH17 Суд підтвердив: літак був збитий над територією, яку контролювала Росія. «Відмова російської влади співпрацювати з міжнародним розслідуванням та дезінформаційна кампанія були розцінені як ще один злочин — проти правди і проти жертв», — вказала Ірина Мудра.

ЄСПЛ наголосив: зневага Росії до прав людини, миру, гідності — це не лише проблема України. Це загроза самій ідеї мирного співіснування в Європі, підкреслила заступниця керівника ОП.

«Я мала честь координувати цю справу ще з перших днів її запуску у складі Міністерства юстиції. І сьогодні відчуваю гордість за команду Маргарити Сокоренко, яка щоденною кропіткою працею наближала цей день — день, коли правда була визнана на найвищому рівні.

Рішення ЄСПЛ — це юридичний фундамент для міжнародної відповідальності Росії. І воно — ще один крок до Трибуналу і компенсацій», — наголосила Ірина Мудра.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЄСПЛ Європейський суд з прав людини офіс президента Ірина Мудра

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Класифікація посад держслужби у судах призвела до значних відмінностей в зарплатах на однакових посадах – Вища рада правосуддя

Вища рада правосуддя оприлюднила звернення до Кабміну, в якому констатується, що проведена класифікація посад державної служби призвела до диспропорції в оплаті праці працівників різних державних установ, у тому числі працівників за рівнозначними посадами безпосередньо в межах суду.

Базову загальновійськову підготовку замінять підготовкою до нацспротиву, але її проходження не звільнятиме від направлення на базову військову службу

Законопроектом про підготовку громадян до нацспротиву фактично повертають строкову службу – Ірина Фріз.

Представники громадськості перевірятимуть поліцейських у складі дисциплінарних комісій – Кабмін вніс законопроект

Законопроект, розроблений Нацполіцією, має на меті забезпечити громадський контроль за притягненням до дисциплінарної відповідальності поліцейських.

Чоловік, який має сім’ю, але вступив у таємні інтимні стосунки з іншим чоловіком, став жертвою шахраїв

Громадянин перевів зловмисникам близько 40 тисяч гривень, сподіваючись, що вони залишать його у спокої, але шахраї захотіли ще більше грошей «за мовчання».

ЄСПЛ визнав Росію винною у справі щодо збиття рейсу MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines

Також ЄСПЛ наголосив, що дії Росії в Україні є безпрецедентними в історії Ради Європи і становлять загрозу мирному співіснуванню в Європі.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео