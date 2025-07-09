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У Києві встановлюють рамки-розпилювачі води для боротьби зі спекою

22:00, 9 липня 2025
Цьогоріч рамки для охолодження в спеку встановлять на 31 локації.
У Києві встановлюють рамки-розпилювачі води для боротьби зі спекою
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Для комфортного перебування киян і гостей міста в літню спеку в парках, скверах і на центральних вулицях Києва встановлюють додаткові рамки-розпилювачі води, повідомив в.о. директора Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Сергій Сабуров.

Цьогоріч рамки, виготовлені силами комунальних підприємств «Київзеленбуд» та районних КП УЗН, з’являться на 31 локації. Комунальники закликають берегти обладнання та активно ним користуватися.

Перелік локацій із рамками-розпилювачами:

  • Голосіївський район: парк ім. Максима Рильського.
  • Дарницький район: парк «Позняки», сквер на вул. Олександра Кошиця, парк імені воїнів-інтернаціоналістів, сквер на вул. Вишняківській, 12.
  • Деснянський район: парк «Деснянський», парк уздовж просп. Романа Шухевича, парк «Фестивальний», парк «Молодіжний», сквер ім. В’ячеслава Веремія.
  • Дніпровський район: парк «Перемога», парк «Аврора», парк на вул. Юрія Шумського, сквер «Кусум» (ДВРЗ).
  • Оболонський район: парк «Наталка».
  • Печерський район: бульв. Лесі Українки, парк Вічної Слави.
  • Подільський район: Куренівський парк, сквер на пл. Щекавицькій, сквер №1 на Контрактовій площі.
  • Святошинський район: парк «Совки», парк «Інтернаціональний», бульв. Академіка Вернадського.
  • Солом’янський район: парк «Відрадний», парк ім. Миколи Зерова, парк «Орлятко».
  • Шевченківський район: вул. Хрещатик (бульварна частина), парк «Веселка», парк ім. Т.Г. Шевченка, сквер біля цирку, Пейзажна алея.

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Київ КМДА

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