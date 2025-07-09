Представники громадськості перевірятимуть поліцейських у складі дисциплінарних комісій – Кабмін вніс законопроект

Законопроект, розроблений Нацполіцією, має на меті забезпечити громадський контроль за притягненням до дисциплінарної відповідальності поліцейських.

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Уряд в особі Міністерства внутрішніх справ зареєстрував у Верховній Раді законопроект 13458 про внесення змін до Дисциплінарного статуту Національної поліції щодо вдосконалення порядку проведення службових розслідувань та забезпечення незалежності дисциплінарних комісій.

Законопроект розроблено Національною поліцією на виконання Державної антикорупційної програми, а саме для урегулювання системи запобігання корупції в діяльності Нацполіції, а також забезпечення громадського контролю під час ухвалення рішень щодо дисциплінарної відповідальності поліцейських за вчинення проступків.

Законопроект передбачає, що до складу дисциплінарних комісій з проведення службових розслідувань можуть включатися представники громадськості, які мають бездоганну репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет. Включення представників громадськості до складу дисциплінарної комісії з прав людини здійснюється обов’язково з урахуванням принципу пропорційності.

Строк повноважень членів дисциплінарної комісії з прав людини становить 3 роки.

Члени дисциплінарної комісії з прав людини від громадськості можуть не припиняти виконання своїх обов’язків за місцем основної роботи (служби).

Загалом законопроект запроваджує такі норми:

створення та функціонування 2 типів дисциплінарних комісій:

для проведення службових розслідувань згідно з відомостями про порушення поліцейськими службової дисципліни;

з розгляду питань щодо порушення поліцейськими прав людини або громадянина (дисциплінарні комісії з прав людини);

включення представників громадськості до складу дисциплінарних комісій з прав людини здійснюється з урахуванням принципу пропорційності;

затвердження кількості та складу дисциплінарних комісій центрального органу управління поліції Міністром внутрішніх справ, а територіальних (у тому числі міжрегіональних) органів поліції – Головою Національної поліції;

надання права головам дисциплінарних комісій для виконання своїх повноважень надсилати запити до органів (підрозділів, закладів, установ) поліції, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб з метою збирання матеріалів, необхідних для проведення службового розслідування;

строки, підстави і форми надання органами (підрозділами) поліції, іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними особами інформації дисциплінарним комісіям, а також підстави для відмови в наданні інформації;

обов’язок керівника, уповноваженого накладати дисциплінарне стягнення на поліцейського, під час прийняття рішення про накладення або ненакладення дисциплінарного стягнення керуватися висновком дисциплінарної комісії з прав людини, а в разі незгоди з таким висновком долучати до нього висловлену в письмовій формі окрему думку з обґрунтуванням своєї правової позиції, а також право застосувати дисциплінарне стягнення, що відрізняється від запропонованого дисциплінарною комісією з прав людини, але не більш як на один ступінь;

заборону втручання в роботу дисциплінарних комісій або надання їх членам будь-яких указівок;

перелік дисциплінарних проступків поліцейських, якими порушуються права та свободи людини і за які дисциплінарна комісія може, зокрема, застосувати дисциплінарне стягнення у вигляді звільнення з посади із залишенням на службі або звільнення зі служби в поліції;

порядок затвердження висновку за результатами службового розслідування керівником, який призначив службове розслідування.

Автор: Наталя Мамченко

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