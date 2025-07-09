Представители общественности будут проверять полицейских в составе дисциплинарных комиссий – Кабмин внес законопроект

Законопроект, разработанный Нацполицией, имеет целью обеспечить общественный контроль за привлечением полицейских к дисциплинарной ответственности.

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Правительство в лице Министерства внутренних дел зарегистрировало в Верховной Раде законопроект 13458 о внесении изменений в Дисциплинарный устав Национальной полиции относительно усовершенствования порядка проведения служебных расследований и обеспечения независимости дисциплинарных комиссий.

Законопроект разработан Национальной полицией во исполнение Государственной антикоррупционной программы, а именно для урегулирования системы предотвращения коррупции в деятельности Нацполиции, а также обеспечения общественного контроля при принятии решений относительно дисциплинарной ответственности полицейских за совершение проступков.

Законопроект предусматривает, что в состав дисциплинарных комиссий по проведению служебных расследований могут включаться представители общественности, имеющие безупречную репутацию, высокие профессиональные и моральные качества, общественный авторитет. Включение представителей общественности в состав дисциплинарной комиссии по правам человека осуществляется обязательно с учетом принципа пропорциональности.

Срок полномочий членов дисциплинарной комиссии по правам человека составляет 3 года.

Члены дисциплинарной комиссии по правам человека от общественности могут не прекращать выполнение своих обязанностей по месту основной работы (службы).

Законопроект вводит следующие нормы:

Создание и функционирование 2 типов дисциплинарных комиссий:

для проведения служебных расследований согласно сведениям о нарушениях полицейскими служебной дисциплины;



по рассмотрению вопросов о нарушении полицейскими прав человека или гражданина (дисциплинарные комиссии по правам человека);

Включение представителей общественности в состав дисциплинарных комиссий по правам человека осуществляется с учетом принципа пропорциональности;

в состав дисциплинарных комиссий по правам человека осуществляется с учетом принципа пропорциональности; Утверждение количества и состава дисциплинарных комиссий центрального органа управления полиции Министром внутренних дел, а территориальных (в том числе межрегиональных) органов полиции – Главой Национальной полиции;

центрального органа управления полиции Министром внутренних дел, а территориальных (в том числе межрегиональных) органов полиции – Главой Национальной полиции; Предоставление права председателям дисциплинарных комиссий для выполнения своих полномочий направлять запросы в органы (подразделения, учреждения) полиции, другие органы государственной власти, органы местного самоуправления, юридические лица с целью сбора материалов, необходимых для проведения служебного расследования;

для выполнения своих полномочий направлять запросы в органы (подразделения, учреждения) полиции, другие органы государственной власти, органы местного самоуправления, юридические лица с целью сбора материалов, необходимых для проведения служебного расследования; Сроки, основания и формы предоставления органами (подразделениями) полиции, другими органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами информации дисциплинарным комиссиям, а также основания для отказа в предоставлении информации;

органами (подразделениями) полиции, другими органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами информации дисциплинарным комиссиям, а также основания для отказа в предоставлении информации; Обязанность руководителя , уполномоченного налагать дисциплинарное взыскание на полицейского, при принятии решения о наложении или неналожении дисциплинарного взыскания руководствоваться заключением дисциплинарной комиссии по правам человека, а в случае несогласия с таким заключением прилагать к нему выраженное в письменной форме отдельное мнение с обоснованием своей правовой позиции, а также право применить дисциплинарное взыскание, отличающееся от предложенного дисциплинарной комиссией по правам человека, но не более чем на одну степень;

, уполномоченного налагать дисциплинарное взыскание на полицейского, при принятии решения о наложении или неналожении дисциплинарного взыскания руководствоваться заключением дисциплинарной комиссии по правам человека, а в случае несогласия с таким заключением прилагать к нему выраженное в письменной форме отдельное мнение с обоснованием своей правовой позиции, а также право применить дисциплинарное взыскание, отличающееся от предложенного дисциплинарной комиссией по правам человека, но не более чем на одну степень; Запрет вмешательства в работу дисциплинарных комиссий или предоставления их членам каких-либо указаний;

в работу дисциплинарных комиссий или предоставления их членам каких-либо указаний; Перечень дисциплинарных проступков полицейских, которыми нарушаются права и свободы человека и за которые дисциплинарная комиссия может, в частности, применить дисциплинарное взыскание в виде увольнения с должности с оставлением на службе или увольнения со службы в полиции;

полицейских, которыми нарушаются права и свободы человека и за которые дисциплинарная комиссия может, в частности, применить дисциплинарное взыскание в виде увольнения с должности с оставлением на службе или увольнения со службы в полиции; Порядок утверждения заключения по результатам служебного расследования руководителем, который назначил служебное расследование.

Автор: Наталя Мамченко

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