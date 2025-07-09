Украина представила отчет о состоянии верховенства права в условиях войны — Лубинец

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец представил отчет о состоянии верховенства права в Украине, подготовленный для Европейской сети национальных институтов по правам человека (ENNHRI).
Документ анализирует ключевые вызовы, с которыми сталкивается Украина в сфере верховенства права во время полномасштабной войны, а также содержит практические рекомендации для органов государственной власти — как на национальном, так и на региональном уровнях.
Украинский отчет вошел в масштабное исследование ENNHRI, которое охватывает почти 50 стран Европы.
По словам Лубинца, общая ситуация в Европе вызывает обеспокоенность, поскольку:
Ознакомиться с отчетом можно в документе ниже:
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