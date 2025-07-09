Украина представила отчет о состоянии верховенства права в условиях войны — Лубинец

Документ содержит анализ ключевых вызовов для Украины в сфере верховенства права во время войны, а также практические рекомендации власти.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец представил отчет о состоянии верховенства права в Украине, подготовленный для Европейской сети национальных институтов по правам человека (ENNHRI).

Документ анализирует ключевые вызовы, с которыми сталкивается Украина в сфере верховенства права во время полномасштабной войны, а также содержит практические рекомендации для органов государственной власти — как на национальном, так и на региональном уровнях.

Украинский отчет вошел в масштабное исследование ENNHRI, которое охватывает почти 50 стран Европы.

По словам Лубинца, общая ситуация в Европе вызывает обеспокоенность, поскольку:

усиливается давление на национальные институты по правам человека;

сужается пространство для деятельности гражданского общества;

сохраняются структурные проблемы в работе судебной системы;

свобода медиа находится под постоянным давлением.

Ознакомиться с отчетом можно в документе ниже:

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.