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Гражданин, у которого есть семья, вступил в тайные интимные отношения с другим мужчиной и стал жертвой мошенников

15:26, 9 июля 2025
Гражданин перевел злоумышленникам около 40 тысяч гривен, в надежде, что они оставят его в покое, но мошенники захотели еще больше денег «за молчание».
Гражданин, у которого есть семья, вступил в тайные интимные отношения с другим мужчиной и стал жертвой мошенников
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Житель одного из городов на востоке Украины обратился в полицию после того, как стал жертвой мошенников, которым стала известна конфиденциальная информация о «двойной жизни» мужчины.

Дело в том, что у гражданина есть официальная традиционная семья, однако некоторое время он поддерживал интимные отношения с другим мужчиной. 

В марте 2025 года в мессенджер Telegram мужчине с незнакомого аккаунта пришло сообщение со ссылкой. 

Гражданин перешел по ссылке, однако оставил там определенный код, который, как оказалось в дальнейшем, предоставил неизвестным доступ к персональной информации, хранившейся в телефоне мужчины. 

Через несколько часов неизвестные в Telegram прислали гражданину видеозапись с его частной перепиской интимного характера с другим мужчиной. 

При этом они также сообщили, что в случае, если гражданин не заплатит 15 тысяч. гривен, то видео с интимной перепиской будет отправлено всем его телефонным контактам и, прежде всего, жене. То есть все знакомые и близкие мужчины узнают о его нетрадиционной сексуальной ориентации. 

Свои намерения мошенники подкрепили аргументами – продемонстрировали, что имеют доступ к разным файлам с телефона гражданина (фото, документы и т. д.).  

В итоге мужчина согласился на требования мошенников и перевел им 15 тысяч. гривен. 

Однако через некоторое время неизвестные лица уже с другого аккаунта потребовали от мужчины еще 22 тыс. гривен. 

Гражданин снова согласился на требования мошенников и перевел им 22 тыс. гривен. 

Впрочем, после очередного «транша», проблема никуда не исчезла, поскольку мошенники потребовали еще 33 тыс. гривен. 

Поскольку указанной суммы денег у мужчины уже не было, то он отказался пересылать деньги. 

Также мужчина решил, что настало время обратиться в полицию. 

Следствие в данном деле еще продолжается.

Автор: Вячеслав Хрипун

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мошенник

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