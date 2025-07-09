Чоловік, який має сім’ю, але вступив у таємні інтимні стосунки з іншим чоловіком, став жертвою шахраїв

Громадянин перевів зловмисникам близько 40 тисяч гривень, сподіваючись, що вони залишать його у спокої, але шахраї захотіли ще більше грошей «за мовчання».

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Мешканець одного з міст на сході України звернувся до поліції після того, як став жертвою шахраїв, яким стала відома конфіденційна інформація про «подвійне життя» чоловіка.

Справа в тому, що громадянин має офіційну традиційну сім’ю, однак певний час підтримував інтимні відносини з іншим чоловіком.

У березні 2025 року у месенджер Telegram чоловіку з незнайомого акаунту надійшло повідомлення з посиланням.

Громадянин перейшов за посиланням, однак залишив там певний код, який, як виявилося у подальшому, надав невідомим доступ до персональної інформації, яка зберігалася у телефоні чоловіка.

Через декілька годин невідомі особи у Telegram надіслали громадянину відеозапис з його приватною перепискою інтимного характеру з іншим чоловіком.

При цьому вони також повідомили, що у разі, якщо громадянин не заплатить 15 тис. гривень, то відео з інтимною перепискою буде надіслано усім його телефонним контактам і, перш за все, дружині. Тобто усі знайомі та близькі чоловіка дізнаються про його нетрадиційну сексуальну орієнтацію.

Свої наміри шахраї підкріпили аргументами – продемонстрували, що мають доступ до різних файлів з телефону громадянина (фото, документів тощо).

У підсумку чоловік погодився на вимоги шахраїв та перевів їм 15 тис. гривень.

Однак через деякий час невідомі особи вже з іншого акаунту почали вимагати від чоловіка ще 22 тис. гривень.

Громадянин знову погодився на вимоги шахраїв і перевів їм 22 тис. гривень.

Втім після чергового «траншу» на користь невідомих осіб, проблема нікуди не зникла, оскільки шахраї почали вимагати ще 33 тис. гривень.

Оскільки вказаної суми грошей у чоловіка вже не було, то він відмовився пересилати гроші.

Також чоловік вирішив, що настав час звернутися до поліції.

Наразі слідство ще триває.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.