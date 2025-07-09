Україна представила звіт про стан верховенства права в умовах війни — Лубінець

Документ містить аналіз ключових викликів для України у сфері верховенства права під час війни, а також практичні рекомендації для влади.

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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець презентував звіт щодо стану верховенства права в Україні, підготовлений для Європейської мережі національних інституцій з прав людини (ENNHRI).

Документ аналізує ключові виклики, з якими стикається Україна у сфері верховенства права під час повномасштабної війни, а також містить практичні рекомендації для органів державної влади — як на національному, так і на регіональному рівнях.

Український звіт увійшов до широкомасштабного дослідження ENNHRI, яке охоплює майже 50 країн Європи.

За словами Лубінця, загальна ситуація в Європі викликає занепокоєння, адже:

зростає тиск на національні інституції з прав людини;

звужується простір для діяльності громадянського суспільства;

зберігаються структурні проблеми в роботі судової системи;

свобода медіа перебуває під постійним тиском.

Ознайомитися зі звітом можна у документі нижче:

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