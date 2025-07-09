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В Киеве устанавливают рамки-распылители воды для борьбы с жарой

22:00, 9 июля 2025
В этом году рамки для охлаждения в жару установят на 31 локации.
В Киеве устанавливают рамки-распылители воды для борьбы с жарой
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Для комфортного пребывания киевлян и гостей города в летнюю жару в парках, скверах и на центральных улицах Киева устанавливают дополнительные рамки-распылители воды, сообщил и.о. директора Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Сергей Сабуров.

В этом году рамки, изготовленные силами коммунальных предприятий «Киевзеленстрой» и районных КП СЗН, появятся на 31 локации. Коммунальщики призывают беречь оборудование и активно им пользоваться.

Перечень локаций с рамками-распылителями:

  • Голосеевский район: парк им. Максима Рыльского.
  • Дарницкий район: парк «Позняки», сквер на ул. Александра Кошица, парк имени воинов-интернационалистов, сквер на ул. Вишняковской, 12.
  • Деснянский район: парк «Деснянский», парк вдоль просп. Романа Шухевича, парк „Фестивальный“, парк «Молодежный», сквер им. Вячеслава Веремия.
  • Днепровский район: парк «Победа», парк „Аврора“, парк на ул. Юрия Шумского, сквер «Кусум» (ДВРЗ).
  • Оболонский район: парк «Наталка».
  • Печерский район: бульв. Леси Украинки, парк Вечной Славы.
  • Подольский район: Куреневский парк, сквер на пл. Щекавицкой, сквер №1 на Контрактовой площади.
  • Святошинский район: парк «Совки», парк «Интернациональный», бульв. Академика Вернадского.
  • Соломенский район: парк «Отрадный», парк им. Николая Зерова, парк «Орленок».
  • Шевченковский район: ул. Крещатик (бульварная часть), парк «Радуга», парк им. Т.Г. Шевченко, сквер возле цирка, Пейзажная аллея.

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Киев КГГА

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