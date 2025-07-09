Ирина Мудрая прокомментировала решение ЕСПЧ по делу «Украина и Нидерланды против России»

Заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая имела честь координировать это дело еще с первых дней его запуска в составе Министерства юстиции.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Европейский суд по правам человека 9 июля объявил решение по делу «Украина и Нидерланды против России», в котором признал РФ виновной в отношении многочисленных нарушений прав человека во время войны до и после 24 февраля 2022 года и по сбитию рейса MH17.

Заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая прокомментировала это решение, подчеркнув его беспрецедентный характер и юридическое значение для дальнейшей международной ответственности РФ.

«Сегодня мы имеем историческое решение. Европейский суд по правам человека не просто признал ответственность России за массовые нарушения прав человека в Украине с 2014 года — он назвал эти действия беспрецедентными в истории Совета Европы», — отметила она.

В частности, суд установил:

– Россия планировала и осуществляла атаки с чёткой целью — установить контроль над украинской территорией, инфраструктурой и населением;

– Масштабные нарушения, включая убийства, пытки, насилие, депортации, уничтожение имущества — совершались системно и с молчаливого согласия российского руководства;

– Права гражданских лиц и военнопленных нарушались способом, который представляет собой нарушение множества статей Конвенции;

– Перемещение украинских детей в РФ и их последующее усыновление там являются нарушением базовых прав и достоинства ребёнка.

По делу рейса MH17 Суд подтвердил: самолёт был сбит над территорией, контролируемой Россией. «Отказ российских властей сотрудничать с международным расследованием и дезинформационная кампания были расценены как ещё одно преступление — против правды и против жертв», — указала Ирина Мудрая.

ЕСПЧ подчеркнул: пренебрежение России к правам человека, миру и достоинству — это не только проблема Украины. Это угроза самой идее мирного сосуществования в Европе, подчеркнула заместитель руководителя ОП.

«Я имела честь координировать это дело с первых дней его запуска в составе Министерства юстиции. И сегодня испытываю гордость за команду Маргариты Сокоренко, которая ежедневным кропотливым трудом приближала этот день — день, когда правда была признана на самом высоком уровне.

Решение ЕСПЧ — это юридический фундамент для международной ответственности России. И это — ещё один шаг к Трибуналу и компенсациям», — подчеркнула Ирина Мудрая.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.