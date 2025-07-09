Ушла из жизни Тамила Олкова – адвокат и бывший член Дисциплинарной палаты КДКА Киевской области

9 июля стало известно о смерти Тамилы Олковой – адвоката, которая до 2021 года входила в состав Дисциплинарной палаты КДКА Киевской области.

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9 июля ушла из жизни Тамила Александровна Олкова — адвокат и член Дисциплинарной палаты Квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Киевской области до 2021 года. О ее смерти сообщили в КДКА области.

«С глубокой грустью сообщаем о смерти нашей коллеги, адвоката, члена Дисциплинарной палаты КДКА Киевской области до 2021 года, отошедшей в вечность 09.07.2025 года Олковой Тамилы Александровны», - указали там.

В комиссии отмечают, что Тамила Олкова была высококвалифицированным специалистом, ответственным профессионалом и искренним, чутким человеком. Ее вклад в развитие адвокатуры и преданность делу навсегда останутся в памяти коллег, партнеров и клиентов.

Редакция выражает глубокие соболезнования коллегам, близким и семье Тамилы Олковой.