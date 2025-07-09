Практика судов
  1. В Украине

Ушла из жизни Тамила Олкова – адвокат и бывший член Дисциплинарной палаты КДКА Киевской области

15:57, 9 июля 2025
9 июля стало известно о смерти Тамилы Олковой – адвоката, которая до 2021 года входила в состав Дисциплинарной палаты КДКА Киевской области.
Ушла из жизни Тамила Олкова – адвокат и бывший член Дисциплинарной палаты КДКА Киевской области
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

9 июля ушла из жизни Тамила Александровна Олкова — адвокат и член Дисциплинарной палаты Квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Киевской области до 2021 года. О ее смерти сообщили в КДКА области.

«С глубокой грустью сообщаем о смерти нашей коллеги, адвоката, члена Дисциплинарной палаты КДКА Киевской области до 2021 года, отошедшей в вечность 09.07.2025 года Олковой Тамилы Александровны», - указали там.

В комиссии отмечают, что Тамила Олкова была высококвалифицированным специалистом, ответственным профессионалом и искренним, чутким человеком. Ее вклад в развитие адвокатуры и преданность делу навсегда останутся в памяти коллег, партнеров и клиентов.

Редакция выражает глубокие соболезнования коллегам, близким и семье Тамилы Олковой.

 

адвокат

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Классификация должностей госслужбы в судах привела к значительным различиям в зарплатах на одинаковых должностях – Высший совет правосудия

Высший совет правосудия обнародовал обращение к Кабмину, в котором констатируется, что проведенная классификация должностей государственной службы привела к диспропорции в оплате труда работников различных государственных учреждений, в том числе работников на равнозначных должностях непосредственно в рамках суда.

Базовая общевойсковая подготовка будет заменена подготовкой к нацсопротивлению, но ее прохождение не освободит от направления на базовую военную службу

Законопроект о подготовке граждан к национальному сопротивлению фактически возвращает срочную службу – Ирина Фриз.

Представители общественности будут проверять полицейских в составе дисциплинарных комиссий – Кабмин внес законопроект

Законопроект, разработанный Нацполицией, имеет целью обеспечить общественный контроль за привлечением полицейских к дисциплинарной ответственности.

Гражданин, у которого есть семья, вступил в тайные интимные отношения с другим мужчиной и стал жертвой мошенников

Гражданин перевел злоумышленникам около 40 тысяч гривен, в надежде, что они оставят его в покое, но мошенники захотели еще больше денег «за молчание».

ЕСПЧ признал Россию виновной по делу о сбитии рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines

Также ЕСПЧ подчеркнул, что действия России в Украине беспрецедентны в истории Совета Европы и представляют угрозу мирному сосуществованию в Европе.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео