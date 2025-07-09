Коррупционный рейд – за несколько дней разоблачены 13 схем взяточничества в 9 областях

Правоохранители разоблачили 13 коррупционных схем в Украине – задержание за взятки и незаконное пересечение границы.

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В течение последних дней правоохранители провели антикоррупционные операции в девяти областях Украины, разоблачив 13 преступных схем, связанных со взяточничеством, уклонением от военной службы и незаконным пересечением границы, сообщило Государственное бюро расследований 9 июля 2025 года. Злоумышленники получали взятки от 2400 грн до 16 000 долларов, им грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества. Об этом сообщает полиция Черкасской области.

В Хмельницкой области задержали врача-травматолога, члена экспертной команды по оценке функционирования лица, который за 6000 долларов обещал оформить инвалидность для уклонения от мобилизации. Во время обысков изъято 5,5 млн грн.

В Одесской области разоблачены несколько схем: директор кладбища требовал 1500 долларов за бронирование мест для захоронения; двое дельцов за 10 500 долларов организовали переправку призывников за границу в фуре с дровами; еще один канал брал 4000 долларов с человека; врач за 7000 долларов обещала оформить инвалидность.

На Волыни двое медиков за 2000 долларов оформляли документы для избежания службы и выезда за границу. Одного задержали во время получения взятки.

В Киеве и Киевской области два человека требовали 21 000 и 6000 долларов соответственно за исключение с воинского учета и организацию выезда за границу. Одного задержали после получения 10 000 долларов.

На Днепропетровщине женщина за 16 000 долларов организовала незаконную переправку через границу. Во Львовской области задержали человека за обещание изготовить документы о непригодности к службе за 15 000 долларов.

В Черкасской области женщина передала 2400 грн секретарю приемной комиссии колледжа за успешную сдачу сессии студента с академической задолженностью.

В Винницкой области участник преступной группы получил 2000 долларов за переправку двух призывников в Молдову, планируя заработать 10 000 долларов.

На Закарпатье медики и должностные лица за 2500 долларов оформляли фиктивную инвалидность, используя биоматериалы больного туберкулезом. Задокументировано более 100 эпизодов.

Действия квалифицированы по статьям УК Украины о взяточничестве, незаконной переправке через границу и злоупотреблении влиянием. Семерым фигурантам сообщено о подозрении, продолжается следствие.

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