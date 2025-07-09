В Украине запустили калькуляторы для расчета компенсации за жилье ВПЛ

Министерство социальной политики Украины рассказало, как пользоваться калькуляторами в чат-боте «Юридический советчик для ВПЛ», которые помогут арендодателям и внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) рассчитать компенсацию налогов и субсидии за аренду жилья, сообщили в организации.
Чтобы воспользоваться калькуляторами, нужно:
- Калькулятор компенсации налогов для арендодателей, чтобы узнать сумму возмещения от государства за сдачу жилья ВПЛ.
- Калькулятор субсидии на аренду для ВПЛ, чтобы оценить возможный размер государственной помощи на оплату жилья.
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