В Украине запустили калькуляторы для расчета компенсации за жилье ВПЛ

Стало возможно онлайн узнай, сколько государство компенсирует за жилье ВПЛ.

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Министерство социальной политики Украины рассказало, как пользоваться калькуляторами в чат-боте «Юридический советчик для ВПЛ», которые помогут арендодателям и внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) рассчитать компенсацию налогов и субсидии за аренду жилья, сообщили в организации.

Чтобы воспользоваться калькуляторами, нужно:

Перейти к чат-боту по ссылке и ввести команду /calc или выбрать в меню: «Основные вопросы» - «Выплаты / Пенсия» - «Субсидия на аренду» - «Калькуляторы». Выбрать нужный инструмент:

- Калькулятор компенсации налогов для арендодателей, чтобы узнать сумму возмещения от государства за сдачу жилья ВПЛ.

- Калькулятор субсидии на аренду для ВПЛ, чтобы оценить возможный размер государственной помощи на оплату жилья.

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