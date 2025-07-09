В Киеве задержали мужчину, который разделся перед детьми на пляже в Гидропарке

60-летний мужчина совершал развратные действия в Гидропарке.

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В Киеве правоохранители задержали 60-летнего мужчину, который совершал развратные действия в Гидропарке. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

«В полицию обратились граждане и сообщили о том, что на территории пляжа в обнаженном виде находится мужчина, который в присутствии детей совершает действия сексуального характера», - заявили в полиции и сообщили, что уже задержали нарушителя.

Задержанным оказался 60-летний местный житель, которому следователи сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины — развращение несовершеннолетних.

Сейчас по указанному факту продолжается досудебное расследование. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

В полиции добавили, что с целью установления психического состояния подозреваемого будет проведена его комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.

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