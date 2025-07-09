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Плавом в ЕС – на Закарпатье задержали пятерых «беглецов» с камерами вместо лодки

22:54, 9 июля 2025
На Закарпатье пограничники задержали группу водолазов с резиновыми камерами для переправы через Тису.
Плавом в ЕС – на Закарпатье задержали пятерых «беглецов» с камерами вместо лодки
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Пограничники отдела «Вилок» Мукачевского отряда на Закарпатье остановили пятерых мужчин, которые в сопровождении двух женщин пытались незаконно пересечь границу с Венгрией, сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Мужчины, жители Закарпатской области, имели при себе автомобильные резиновые камеры, чтобы переплыть реку Тиса. Женщины сопровождали их до границы. Заметив пограничников, группа пыталась убежать, но после нескольких предупредительных выстрелов в воздух их задержали. Информацию о подготовке нарушения предоставил оперативно-розыскной отдел «Дьяково».

Мужчин привлекли к административной ответственности по ст. 204-1 КУоАП (попытка незаконного пересечения границы). В отношении женщин, которые организовали переправу, начато расследование по ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через границу). Их задержали в соответствии со ст. 208 УПК, а сведения внесены в ЕРДР. Следствие продолжается.

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