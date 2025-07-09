В Хмельницком задержан 52-летний мужчина, который вышел с гранатой на прогулку

Мужчина привлек внимание стражей порядка подозрительным поведением, а во время обыска у него обнаружили боевую гранату и взрыватель.

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В Хмельницком на улице Романа Шухевича правоохранители задержали 52-летнего местного жителя, у которого при себе была граната. Об этом сообщает полиция региона.

Подозрительного мужчину заметили участковые офицеры полиции во время патрулирования. В ходе проверки выяснилось, что он носил с собой гранату, предположительно — типа Ф-1. На место происшествия сразу вызвали следственно-оперативную группу и взрывотехников.

Во время неотложного обыска у мужчины также изъяли взрыватель. Оба предмета направлены на экспертизу.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему уже объявлено подозрение по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины — незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами.

Следствие продолжается. Полиция устанавливает, откуда у мужчины появились взрывоопасные предметы.

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