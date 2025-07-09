У Львові судитимуть чоловіка, який вкрав понад пів мільйона гривень у матері загиблого солдата

Мешканець Дніпра викрав у 60-річної жінки телефон та отримав доступ до рахунків.

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У Львові правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо 34-річного чоловіка, який вкрав понад пів мільйона гривень у матері загиблого солдата.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, у кінці червня минулого року в центральній частині міста мешканець Дніпра викрав у 60-річної жінки телефон та гаманець. Таким чином обвинувачений заволодів фінансовим номером та банківськими картами потерпілої.

«Це дозволило чоловікові відновити пароль до її інтернет-банкінгу та отримати доступ до рахунків», - заявили у прокуратурі.

У подальшому, обвинувачений незаконно використовував кошти потерпілої, більша частина з яких – грошова допомога, яку жінка отримала після загибелі сина. Зокрема, чоловік розраховувався за товари і послуги з її карти, в тому числі й поповнюючи рахунки в онлайн-казино. Окрім цього знімав готівку в банкоматах.

Таким чином він завдав жінці матеріальної шкоди на понад 500 тис. грн.

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