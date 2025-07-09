Практика судів
  1. В Україні

Комісар Ради Європи з прав людини: в Україні фіксують випадки жорстокої та вибіркової мобілізації — потрібен незалежний контроль

17:10, 9 липня 2025
Майкл О’Флаерті закликає українську владу розслідувати порушення прав людини під час мобілізації.
Комісар Ради Європи з прав людини: в Україні фіксують випадки жорстокої та вибіркової мобілізації — потрібен незалежний контроль
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Порушення прав людини під час мобілізації в Україні мають систематичний характер і потребують негайного реагування. Про це йдеться у меморандумі про елементи прав людини для миру в Україні, оприлюдненому комісаром Ради Європи з прав людини Майклом О’Флаерті на сайті Офісу Ради Європи в Україні.

У документі зазначається, що скарги на зловживання під час військового набору в Україні надходять регулярно. Як повідомив комісар, такі звернення включають повідомлення про побиття, жорстокі арешти, утримання без зв’язку із зовнішнім світом, відмову у доступі до адвоката, а також мобілізацію осіб з інвалідністю.

«Комісар отримує аналогічні повідомлення, включаючи заяви про катування та смерть під час набору військовослужбовців. Хоча Україна має право законно набирати своїх військових, Комісар вважає ці повідомлення тривожними та закликає українську владу ефективно їх розслідувати. Крім того, українська влада повинна запровадити механізм запобігання порушенням прав людини під час мобілізації, зокрема шляхом запровадження незалежного нагляду для моніторингу військового набору та відвідування будь-яких місць, де новобранці можуть бути позбавлені волі. Усім офіцерам військового набору слід донести чітке повідомлення про нульову толерантність до катувань чи іншого жорстокого поводження та пройти навчання щодо поводження з людьми з дотриманням прав людини», — наголошується в меморандумі.

О'Флаерт вважає, що масштаби проблеми вимагають ширшого спектру заходів для ефективного вирішення проблеми, ніж рекомендації військовим вербувальникам.

Він також рекомендує Україні дотримуватися міжнародних стандартів щодо відмови від військової служби з мотивів переконань, узагальнених Венеціанською комісією у її звіті amicus curiae щодо альтернативної (невійськової) служби.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», Венеційська комісія вважає, що особу, яка відмовляється від військової служби за переконаннями, не можна змушувати носити чи використовувати зброю.

Візит комісара до України відбувся 17–21 березня. У центрі уваги, за його словами, була необхідність інтегрувати права людини в усі майбутні мирні переговори.

«Справедливого, тривалого та ефективного миру не досягти без дотримання міжнародної системи прав людини», — переконаний О’Флаерті.

Меморандум, який він представив, покликаний стати підґрунтям для того, щоб гуманітарні принципи залишалися пріоритетом у процесі мирного врегулювання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України військові армія призов повістка мобілізація військовозобов'язаний військова служба

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Дотримання стандартів верховенства права країнами ЄС може стати умовою отримання ними фінансування з бюджету ЄС – єврокомісар

Наразі розробляють плани щодо посилення дотримання країнами ЄС вимог, зробивши обов'язковим дотримання стандартів верховенства права як умову отримання фінансування з бюджету ЄС – єврокомісар.

Класифікація посад держслужби у судах призвела до значних відмінностей в зарплатах на однакових посадах – Вища рада правосуддя

Вища рада правосуддя оприлюднила звернення до Кабміну, в якому констатується, що проведена класифікація посад державної служби призвела до диспропорції в оплаті праці працівників різних державних установ, у тому числі працівників за рівнозначними посадами безпосередньо в межах суду.

Базову загальновійськову підготовку замінять підготовкою до нацспротиву, але її проходження не звільнятиме від направлення на базову військову службу

Законопроектом про підготовку громадян до нацспротиву фактично повертають строкову службу – Ірина Фріз.

Представники громадськості перевірятимуть поліцейських у складі дисциплінарних комісій – Кабмін вніс законопроект

Законопроект, розроблений Нацполіцією, має на меті забезпечити громадський контроль за притягненням до дисциплінарної відповідальності поліцейських.

Чоловік, який має сім’ю, але вступив у таємні інтимні стосунки з іншим чоловіком, став жертвою шахраїв

Громадянин перевів зловмисникам близько 40 тисяч гривень, сподіваючись, що вони залишать його у спокої, але шахраї захотіли ще більше грошей «за мовчання».

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео