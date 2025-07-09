Комісар Ради Європи з прав людини: в Україні фіксують випадки жорстокої та вибіркової мобілізації — потрібен незалежний контроль

Майкл О’Флаерті закликає українську владу розслідувати порушення прав людини під час мобілізації.

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Порушення прав людини під час мобілізації в Україні мають систематичний характер і потребують негайного реагування. Про це йдеться у меморандумі про елементи прав людини для миру в Україні, оприлюдненому комісаром Ради Європи з прав людини Майклом О’Флаерті на сайті Офісу Ради Європи в Україні.

У документі зазначається, що скарги на зловживання під час військового набору в Україні надходять регулярно. Як повідомив комісар, такі звернення включають повідомлення про побиття, жорстокі арешти, утримання без зв’язку із зовнішнім світом, відмову у доступі до адвоката, а також мобілізацію осіб з інвалідністю.

«Комісар отримує аналогічні повідомлення, включаючи заяви про катування та смерть під час набору військовослужбовців. Хоча Україна має право законно набирати своїх військових, Комісар вважає ці повідомлення тривожними та закликає українську владу ефективно їх розслідувати. Крім того, українська влада повинна запровадити механізм запобігання порушенням прав людини під час мобілізації, зокрема шляхом запровадження незалежного нагляду для моніторингу військового набору та відвідування будь-яких місць, де новобранці можуть бути позбавлені волі. Усім офіцерам військового набору слід донести чітке повідомлення про нульову толерантність до катувань чи іншого жорстокого поводження та пройти навчання щодо поводження з людьми з дотриманням прав людини», — наголошується в меморандумі.

О'Флаерт вважає, що масштаби проблеми вимагають ширшого спектру заходів для ефективного вирішення проблеми, ніж рекомендації військовим вербувальникам.

Він також рекомендує Україні дотримуватися міжнародних стандартів щодо відмови від військової служби з мотивів переконань, узагальнених Венеціанською комісією у її звіті amicus curiae щодо альтернативної (невійськової) служби.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», Венеційська комісія вважає, що особу, яка відмовляється від військової служби за переконаннями, не можна змушувати носити чи використовувати зброю.

Візит комісара до України відбувся 17–21 березня. У центрі уваги, за його словами, була необхідність інтегрувати права людини в усі майбутні мирні переговори.

«Справедливого, тривалого та ефективного миру не досягти без дотримання міжнародної системи прав людини», — переконаний О’Флаерті.

Меморандум, який він представив, покликаний стати підґрунтям для того, щоб гуманітарні принципи залишалися пріоритетом у процесі мирного врегулювання.

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