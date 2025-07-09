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Головне зараз — це підтримка ЗСУ: суддя Личаківського райсуду Львова у відставці Сергій Гирич продовжує волонтерський збір

17:11, 9 липня 2025
Сергій Гирич підкреслив, що наші Захисники потребують постійної підтримки і допомоги.
Головне зараз — це підтримка ЗСУ: суддя Личаківського райсуду Львова у відставці Сергій Гирич продовжує волонтерський збір
Фото: facebook.com/serhiy.hyryc
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Суддя Личаківського райсуду Львова у відставці Сергій Гирич повідомив, що продовжує волонтерський збір. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Проходив поруч і згадав, що рівно рік назад ВРП звільнила мене у відставку!

Час летить невгамовно!

Часто запитують чи скучаю за роботою?

Якщо чесно, то ще відчуття тривалої відпустки і здається завтра підеш на роботу, а реально, ні, дякую, за 35 років нарозглядався!

Рік відпочивав, допомагав зборами ЗСУ, маю плани написати спогади, є що розповісти-  про становлення судової влади в Україні, її кращі часи і про системне нищення незалежності…

Створив ЮТУБ канал,  де розповідаю про подорожі,  красу українських Карпат, а згодом і всієї  України !

Є бажання зробити  частину його сюжетів суто професійною- знімати відоси про розгляд конкретних справах, в тому числі тих, які цементували професійну впертість незалежність, все очима судді з подіями фактами, які не війшли у судові рішення.

Але  головне зараз - це підтримка ЗСУ, якщо ще не донатили, ось моя волонтерська картка!

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Наші Захисники потребують постійної підтримки і  допомоги, а тому пожертвувана кава чи тістечко це також вклад у спільну перемогу!», - написав суддя.

Нагадаємо, у березні 2025 року Сергій Гирич відзвітував щодо використання коштів, які збирали на дрон для підрозділу НГУ.

Тоді дякуючи колегам-волонтерам вдалося знайти дрон за 133000 грн.

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Львів ЗСУ волонтери

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