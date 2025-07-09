Захист прав людини в умовах агресії РФ набуває додаткової важливості – МЗС про меморандум комісара Ради Європи

У МЗУ заявили, що Україна уважно вивчатиме оцінки Комісара Ради Європи з прав людини та зауважує, що захист прав людини в умовах триваючої російської агресії набуває додаткової важливості.

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», комісар Ради Європи з прав людини Майкл О'Флаерті заявив, що шлях України до вступу до Євросоюзу несе зобов'язання щодо прав людини, як і будь-яка мирна угода. Про це йдеться в меморандумі про елементи прав людини для миру в Україні, який опублікував єврокомісар на сайті Офісу Ради Європи в Україні.

У Міністерстві закордонних справ заявили, що українська сторона уважно вивчатиме оцінки Комісара Ради Європи з прав людини та зауважує, що захист прав людини в умовах триваючої російської агресії набуває додаткової важливості.

«При цьому мають повною мірою враховуватися потреби забезпечення обороноздатності держави та особливості воєнного стану», - йдеться в коментарі МЗС щодо меморандуму єврокомісара за підсумками його візиту в Україну.

Також там зазначається, що органи виконавчої влади України разом з громадянським суспільством працюють над оновленням Національної стратегії у сфері прав людини, яка враховуватиме нові реалії. «Поділяємо думку Комісара О’Флаерті, що набуття Україною членства в Європейському Союзі сприятиме швидшому досягненню довгострокових цілей у сфері прав людини», - йдеться в коментарі.

В МЗС висловили згоду з твердженням, що винні в грубих порушеннях прав людини, вчинених унаслідок російської агресії, мають понести справедливе покарання.

«У цьому зв’язку ще раз наголошуємо на важливості створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Цей орган доповнить архітектуру міжнародного кримінального правосуддя стосовно тих, хто порушує основоположні норми міжнародного права та намагається знищити цілі держави», - додали у відомстві.

В МЗС також поділяють переконання комісара, що агресія РФ проти України, яка розпочалася ще у 2014 році, є «війною цінностей» і становить екзистенційну загрозу демократії, правам людини та міжнародному праву.

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