Фінансовий виклик 2026 року: Шмигаль заявив, що Україні потрібні десятки мільярдів допомоги

Денис Шмигаль наголосив, що зовнішнє фінансування залишається критично важливим для України.

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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що ключовим пріоритетом роботи Української платформи донорів залишається забезпечення фінансової спроможності держави. Про це він повідомив під час 14-го засідання Керівного комітету платформи.

У своєму виступі очільник уряду зазначив, що наприкінці червня Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради зміни до закону про держбюджет. Зокрема, передбачається збільшення витрат на оборону майже на 10 млрд доларів — ці кошти допоможуть ефективніше протидіяти агресору.

У 2025 році загальні видатки на оборону та безпеку становитимуть близько 50 млрд доларів, що дорівнює 26% ВВП. З них рекордні 16,4 млрд доларів передбачено на закупівлю озброєння. Водночас власні доходи бюджету очікуються на рівні 48,5 млрд доларів. Тому, наголосив Шмигаль, зовнішнє фінансування залишається критично необхідним для того, щоб Україна могла спрямовувати власні ресурси на захист держави.

За словами прем’єра, з початку 2024 року Україна вже залучила 22 млрд доларів зовнішньої підтримки. Водночас він підкреслив, що 2026 рік стане новим викликом, адже потреба у фінансуванні залишатиметься на рівні понад 40 млрд доларів. Тому ключовим завданням є розробка ефективних механізмів для залучення цих коштів.

Шмигаль також повідомив, що завдяки відновленню економіки та системним реформам державний бюджет України за перші п’ять місяців цього року було перевиконано на 1 млрд доларів.

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