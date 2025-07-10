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Українцям нагадали, які посвідчення водія можна отримати в сервісних центрах МВС

07:00, 10 липня 2025
Водії можуть отримати два основні види документів: національне посвідчення водія та міжнародне посвідчення водія.
Українцям нагадали, які посвідчення водія можна отримати в сервісних центрах МВС
Фото: hsc.gov.ua
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Сервісні центри МВС надають громадянам низку послуг, зокрема – видають посвідчення водія на право керування транспортними засобами. В залежності від мети використання та типу транспорту, водії можуть отримати два основні види документів: національне посвідчення водія та міжнародне посвідчення водія. А також можна отримати свідоцтво про підготовку водія транспортного засобу, що перевозить небезпечні вантажі.

Національне посвідчення водія

Це документ, який дає право керувати транспортними засобами на території України та в більшості країн ЄС (відповідно до Віденської Конвенції про дорожній рух 1968 року), які визнають українське посвідчення відповідно до міжнародних умов.

Умови отримання:

  • досягнення встановленого віку;
  • проходження медичного огляду;
  • підготовка до теоретичного іспиту: самостійно або в автошколі;
  • успішне складання теоретичного іспиту в сервісному центрі МВС;
  • опанування практичних навичок керування транспортним засобом в навчальному закладі;
  • успішне складання практичного іспиту в сервісному підрозділі.

Термін дії. Перше посвідчення водія видається на 2 роки. Після двох років водійське посвідчення обмінюється на постійне з терміном дії 30 років.

Міжнародне посвідчення водія

Цей документ є додатком у вигляді паперової книжечки до національного посвідчення водія та видається для керування транспортними засобами за кордоном у країнах-підписантах Женевської конвенції 1949 року.

Особливості:

  • дійсне лише разом із чинним національним посвідченням;
  • видача або обмін здійснюється без складання іспитів.

Умови отримання:

  • наявність чинного національного посвідчення водія;
  • звернення до сервісного центру МВС із відповідним пакетом документів.

Термін дії. Міжнародне посвідчення водія видається строком до трьох років, але не довше строку дії національного посвідчення.

Свідоцтво про підготовку водія транспортного засобу, що перевозить небезпечні вантажі

Свідоцтво про підготовку водія транспортного засобу, що перевозить небезпечні вантажі, також відоме як свідоцтво ДОПНВ (ADR). Це спеціальний міжнародний документ, що дозволяє водієві перевозити небезпечні вантажі відповідно до вимог Угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів. Видається у вигляді пластикового бланку.

Умови отримання:

  • наявність національного посвідчення водія відповідної категорії;
  • проходження спеціального навчання;
  • складання іспиту в регіональному сервісному центрі МВС.

Термін дії – 5 років із моменту видачі. Після закінчення терміну дії свідоцтва його потрібно поновлювати – повторно скласти іспити.

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МВС посвідчення водія сервісний центр МВС

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