Електронна пошта стане обов’язковою для вручення судових документів у Британії

У Британії планують виключити факс із правил судового вручення, визнавши його застарілим, а електронну пошту зробити обов’язковою для адвокатів.

Фото: unsplash

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У Великій Британії планують заборонити адвокатам безпідставно відмовлятися від отримання документів електронною поштою. Про це повідомляє Law Gazette.

Зокрема, комітет з правил цивільного судочинства Великої Британії (Civil Procedure Rule Committee, CPRC) запропонував зміни до правил, які унеможливлять «необґрунтовану» відмову адвокатів від прийняття судових документів електронною поштою.

Ініціатива винесена на громадське обговорення та є частиною масштабної реформи цифровізації судових процедур.

У документі наголошується, що чинні правила вручення документів є надто застарілими та не відповідають сучасним методам комунікації. Зокрема, електронна пошта вже давно стала звичним засобом спілкування між сторонами як до початку судового процесу, так і після його старту.

Хоча поточні норми дозволяють електронне вручення документів стороні або її адвокатам, за загальним правилом для цього потрібна їхня згода. Якщо її немає, потрібно окреме судове рішення про альтернативне вручення (згідно з правилом CPR 6.15).

На практиці це призводить до проблем. Інколи сторони, які раніше комунікували електронною поштою, надсилають документи електронно, а вже після завершення строків дізнаються, що потрібна була офіційна згода іншої сторони. Частіше ж трапляється, що адвокати, які раніше без проблем вели справу через email, раптово відмовляються приймати документи в такий спосіб, що тягне за собою додаткові витрати і затримки.

Комітет розглядав ідею автоматичного дозволу на електронне вручення, якщо до початку процесу сторони спілкувалися через інтернет. Однак визнав, що це непросто реалізувати: не всі учасники мають рівний цифровий доступ. Зокрема, самостійні учасники процесу (без адвоката) можуть не мати змоги завантажувати великі документи або користуватися онлайн-сервісами.

Також враховано, що адвокати можуть надавати лише початкову консультацію, не супроводжуючи клієнта у процесі. Зобов’язання надсилати процесуальні документи від імені колишніх клієнтів може стати для них надмірним навантаженням, особливо якщо послуги надавались безоплатно.

Згідно з новими пропозиціями, якщо адвокат офіційно підтвердив, що уповноважений приймати документи для свого клієнта, він повинен буде безумовно приймати їх в електронному форматі — без додаткових погоджень.

Окремим пунктом комітет пропонує виключити з правил згадку про факсимільний зв’язок (факс) як основний електронний спосіб вручення документів, вважаючи його застарілим у сучасному цифровому світі.

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