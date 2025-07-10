Как ветерану получить жилье от государства — пошаговая инструкция

Чтобы получить жилье или денежную компенсацию, нужно выполнить несколько шагов.

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Министерство по делам ветеранов опубликовало инструкцию, как ветерану получить жилье от государства.

Чтобы получить жилье или денежную компенсацию — необходимо встать на квартирный учет. Это первый шаг. Далее — очередь, решение и предоставление жилья или компенсации.

Кто может встать на учет?

Граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий и относящиеся к одной из категорий:

▪️ Участники боевых действий

▪️ Лица с инвалидностью вследствие войны

▪️ Семьи погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины

▪️ ВПЛ (внутренне перемещенные лица)

Какие основания?

▪️ жилая площадь — меньше нормы по региону

▪️ две и более семьи в одной комнате или совместное проживание лиц разного пола (старше 9 лет)

▪️ тяжелые хронические заболевания (невозможно жить с другими членами семьи или в коммунальной квартире)

▪️ жилье не соответствует санитарным/техническим нормам

▪️ проживание в общежитии или коммуналке

▪️ аренда (государственное, общественное, частное жилье — по договору не менее 5 лет)

Какие документы нужно подать?

▪️ Заявление о постановке на учет (подписано всеми членами семьи)

▪️ Справка о регистрации места жительства (на каждого члена семьи)

▪️ Копия удостоверения (УБД / инвалидность / член семьи погибшего)

▪️ Справки о постановке на учет по месту работы (или об отсутствии такового учета)

▪️ Справки о статусе ВПЛ (для всех членов семьи)

Куда обращаться?

▪️ ЦНАП

▪️ Исполком сельского, поселкового или городского совета

▪️ Райгосадминистрация в городе Киеве (по месту жительства)

Решение принимается в течение месяца.

Вы получите письменный ответ с датой постановки на учет или причинами отказа.

Как получить жилье или денежную компенсацию?

После постановки на учет — ожидаете своей очереди (общая, первоочередная или внеочередная)

Решение о предоставлении жилья принимает исполнительный комитет местного совета

После решения — получаете ордер и ключи от жилья

Денежная компенсация

Кому положена?

▪️ лицам с инвалидностью I–II группы вследствие войны

▪️ семьям погибших Защитников и Защитниц Украины

Какие условия?

▪️ состоите на квартирном учете

▪️ жилая площадь в собственности — менее 13,65 м² на человека

Жилье или компенсацию можно получить только после постановки на учет. Это — ключевой шаг, который открывает доступ к государственной поддержке.

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