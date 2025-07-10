Как ветерану получить жилье от государства — пошаговая инструкция

Министерство по делам ветеранов опубликовало инструкцию, как ветерану получить жилье от государства.
Чтобы получить жилье или денежную компенсацию — необходимо встать на квартирный учет. Это первый шаг. Далее — очередь, решение и предоставление жилья или компенсации.
Кто может встать на учет?
Граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий и относящиеся к одной из категорий:
▪️ Участники боевых действий
▪️ Лица с инвалидностью вследствие войны
▪️ Семьи погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины
▪️ ВПЛ (внутренне перемещенные лица)
Какие основания?
▪️ жилая площадь — меньше нормы по региону
▪️ две и более семьи в одной комнате или совместное проживание лиц разного пола (старше 9 лет)
▪️ тяжелые хронические заболевания (невозможно жить с другими членами семьи или в коммунальной квартире)
▪️ жилье не соответствует санитарным/техническим нормам
▪️ проживание в общежитии или коммуналке
▪️ аренда (государственное, общественное, частное жилье — по договору не менее 5 лет)
Какие документы нужно подать?
▪️ Заявление о постановке на учет (подписано всеми членами семьи)
▪️ Справка о регистрации места жительства (на каждого члена семьи)
▪️ Копия удостоверения (УБД / инвалидность / член семьи погибшего)
▪️ Справки о постановке на учет по месту работы (или об отсутствии такового учета)
▪️ Справки о статусе ВПЛ (для всех членов семьи)
Куда обращаться?
▪️ ЦНАП
▪️ Исполком сельского, поселкового или городского совета
▪️ Райгосадминистрация в городе Киеве (по месту жительства)
Решение принимается в течение месяца.
Вы получите письменный ответ с датой постановки на учет или причинами отказа.
Как получить жилье или денежную компенсацию?
После постановки на учет — ожидаете своей очереди (общая, первоочередная или внеочередная)
Решение о предоставлении жилья принимает исполнительный комитет местного совета
После решения — получаете ордер и ключи от жилья
Денежная компенсация
Кому положена?
▪️ лицам с инвалидностью I–II группы вследствие войны
▪️ семьям погибших Защитников и Защитниц Украины
Какие условия?
▪️ состоите на квартирном учете
▪️ жилая площадь в собственности — менее 13,65 м² на человека
Жилье или компенсацию можно получить только после постановки на учет. Это — ключевой шаг, который открывает доступ к государственной поддержке.
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