Практика судов
  1. В Украине

Фальшивые удостоверения, взятки и схемы уклонения от мобилизации: на таможне масштабная зачистка – Кравченко

18:23, 9 июля 2025
Масштабная спецоперация на таможне: Руслан Кравченко сообщил о схемах уклонения от мобилизации, контрабанде и убытках.
Фальшивые удостоверения, взятки и схемы уклонения от мобилизации: на таможне масштабная зачистка – Кравченко
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине продолжается масштабная спецоперация по выявлению коррупционных схем в таможенной сфере. За сутки в Киеве и ещё трёх областях правоохранители ликвидировали ряд преступных схем. Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Псевдо-ОБСЕ и уклонение от мобилизации
Офис Генерального прокурора совместно с СБУ, ГБР, Нацполицией и Бюро экономической безопасности задержали должностное лицо Департамента международного взаимодействия Государственной таможенной службы. По данным следствия, он организовал схему по изготовлению поддельных удостоверений ОБСЕ для граждан Украины за «вознаграждение». Общественная организация копировала настоящую миссию ОБСЕ. За каждое такое «удостоверение», которое позволяло избежать мобилизации, брали 6800 долларов.

Чиновника задержали с поличным во время получения денег. Ему готовят подозрение по ч. 1 ст. 114-1 и ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины.

Контрабанда сигарет через Черновицкую таможню
В рамках другого уголовного производства выявлена незаконная попытка вывоза крупной партии табачных изделий из Украины в Румынию через пункт пропуска «Порубное». Сигареты были задекларированы как минеральная вата. Румынские пограничники изъяли более 130 тысяч пачек. Проверяется возможная причастность таможенников. Досудебное расследование ведут детективы БЭБ.

Одесса: взятки за беспрепятственный вывоз товаров
В Одессе разоблачены четверо должностных лиц местной таможни, которые требовали взятки у предпринимателей за беспрепятственный вывоз продукции. Параллельно проведены обыски на одном из таможенных постов, где сотрудники получали неправомерную выгоду за оформление товаров без уплаты таможенных платежей.

Волынь: 2,7 миллиона гривен убытков бюджету
На Волыни таможенников подозревают в необоснованном оформлении беспошлинного импорта автомобилей иностранного производства, что нанесло государственному бюджету убытки почти на 2,7 миллиона гривен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

таможня офис генерального прокурора Руслан Кравченко

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Соблюдение стандартов верховенства права странами ЕС может стать условием получения ими финансирования из бюджета ЕС – еврокомиссар

Сейчас разрабатываются планы по усилению соблюдения странами ЕС требований, сделав обязательным соблюдение стандартов верховенства права как условие получения финансирования из бюджета ЕС, заявил еврокомиссар.

Классификация должностей госслужбы в судах привела к значительным различиям в зарплатах на одинаковых должностях – Высший совет правосудия

Высший совет правосудия обнародовал обращение к Кабмину, в котором констатируется, что проведенная классификация должностей государственной службы привела к диспропорции в оплате труда работников различных государственных учреждений, в том числе работников на равнозначных должностях непосредственно в рамках суда.

Базовая общевойсковая подготовка будет заменена подготовкой к нацсопротивлению, но ее прохождение не освободит от направления на базовую военную службу

Законопроект о подготовке граждан к национальному сопротивлению фактически возвращает срочную службу – Ирина Фриз.

Представители общественности будут проверять полицейских в составе дисциплинарных комиссий – Кабмин внес законопроект

Законопроект, разработанный Нацполицией, имеет целью обеспечить общественный контроль за привлечением полицейских к дисциплинарной ответственности.

Гражданин, у которого есть семья, вступил в тайные интимные отношения с другим мужчиной и стал жертвой мошенников

Гражданин перевел злоумышленникам около 40 тысяч гривен, в надежде, что они оставят его в покое, но мошенники захотели еще больше денег «за молчание».

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео