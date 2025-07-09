Фальшивые удостоверения, взятки и схемы уклонения от мобилизации: на таможне масштабная зачистка – Кравченко

Масштабная спецоперация на таможне: Руслан Кравченко сообщил о схемах уклонения от мобилизации, контрабанде и убытках.

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В Украине продолжается масштабная спецоперация по выявлению коррупционных схем в таможенной сфере. За сутки в Киеве и ещё трёх областях правоохранители ликвидировали ряд преступных схем. Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Псевдо-ОБСЕ и уклонение от мобилизации

Офис Генерального прокурора совместно с СБУ, ГБР, Нацполицией и Бюро экономической безопасности задержали должностное лицо Департамента международного взаимодействия Государственной таможенной службы. По данным следствия, он организовал схему по изготовлению поддельных удостоверений ОБСЕ для граждан Украины за «вознаграждение». Общественная организация копировала настоящую миссию ОБСЕ. За каждое такое «удостоверение», которое позволяло избежать мобилизации, брали 6800 долларов.

Чиновника задержали с поличным во время получения денег. Ему готовят подозрение по ч. 1 ст. 114-1 и ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины.

Контрабанда сигарет через Черновицкую таможню

В рамках другого уголовного производства выявлена незаконная попытка вывоза крупной партии табачных изделий из Украины в Румынию через пункт пропуска «Порубное». Сигареты были задекларированы как минеральная вата. Румынские пограничники изъяли более 130 тысяч пачек. Проверяется возможная причастность таможенников. Досудебное расследование ведут детективы БЭБ.

Одесса: взятки за беспрепятственный вывоз товаров

В Одессе разоблачены четверо должностных лиц местной таможни, которые требовали взятки у предпринимателей за беспрепятственный вывоз продукции. Параллельно проведены обыски на одном из таможенных постов, где сотрудники получали неправомерную выгоду за оформление товаров без уплаты таможенных платежей.

Волынь: 2,7 миллиона гривен убытков бюджету

На Волыни таможенников подозревают в необоснованном оформлении беспошлинного импорта автомобилей иностранного производства, что нанесло государственному бюджету убытки почти на 2,7 миллиона гривен.

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