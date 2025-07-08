Держоргани зобов’яжуть відповідати на запити лобістів і пропускати до будівель у спрощеному порядку – комітет рекомендував законопроект

Комітет правової політики рекомендував парламенту прийняти законопроект щодо розширення прав лобістів, прийняття якого до 1 вересня вимагає Американська торговельна палата.

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Американська торговельна палата (АСС) закликала депутатів до 1 вересня прийняти законопроекти 13339 та 13340-1, які стосуються лобістів.

«Комітетом ВР з питань правової політики було прийнято висновок рекомендувати парламенту прийняти законопроект 13339. Бізнес-спільнота вітає таке рішення та висловлює вдячність членам Комітету за роботу над даним проектом Закону.

Водночас бізнес-спільнота, об'єднана Американською торговельною палатою в Україні та European Business Association, закликає парламент до якнайшвидшого ухвалення проектів Законів №13339 та №13340-1, а саме – не пізніше 1 вересня 2025 року, що в свою чергу дозволить забезпечити належне впровадження положень Закону України «Про лобіювання».

Запровадження адміністративної відповідальності одночасно з набранням чинності Законом є передчасним», зазначили у АСС.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», законопроектом 13339 передбачено право лобістів на подання лобістського запиту органам влади і отримання відповіді. Законопроект вніс нардеп від «Слуги народу» Павло Павліш.

Передбачено, що у відповідь на лобістський запит лобіст має право отримувати службову інформацію об’єкта лобіювання, передбачену пунктом 1 частини першої статті 9 Закону «Про доступ до публічної інформації», якщо вона створена об’єктом лобіювання у процесі правотворчої діяльності і стосується предмету лобіювання.

Об’єкт лобіювання, якому направлено лобістський запит, зобов’язаний не пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту надати суб’єкту лобіювання відповідь. У разі якщо лобістський запит потребує пошуку інформації серед значної кількості даних або створення таких даних чи інформації, або стосується надання офіційного роз'яснення чи викладення позиції об’єкта лобіювання щодо сфери та/або предмету лобіювання, строк розгляду лобістського запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням причин такого продовження, про що суб’єкт лобіювання письмово повідомляється не пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту.

Відмова в наданні відповіді на лобістський запит, незаконна відмова у прийнятті та розгляді лобістського запиту тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом.

Крім того, лобісти отримають право за спрощеною процедурою входити до адміністративних будівель органів державної влади, інших державних органів та органів місцевого самоврядування під час здійснення лобіювання.

«Рекомендувати Кабміну, міністерствам, іншим органам державної влади та іншим суб’єктам публічного права, які згідно із законом здійснюють від імені держави правотворчу діяльність та юрисдикція яких поширюється на територію України, головам місцевих державних адміністрацій, а також органам місцевого самоврядування у встановленому законодавством порядку передбачити спрощену процедуру доступу до їх адміністративних будівель для суб’єктів лобіювання під час здійснення ними лобіювання (якщо такий доступ пов’язаний із сферою та/або предметом лобіювання)», йдеться у законопроекті, який підтримала Американська торговельна палата.

Інший законопроект 13340-1, який просить до 1 вересня прийняти АСС, стосується відкладення відповідальності для лобістів. Внесли цей законопроект виступили народні депутати Сергій Іонушас, Максим Павлюк та інші.

Так, 14 березня 2024 року набрав чинності Закон «Про лобіювання» 3606-IX. Він має бути введений в дію не пізніше 1 вересня 2025 року.

На його реалізацію 21 березня 2024 року Верховна Рада ухвалила Закон про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення законодавства у сфері лобіювання. Він набирає чинності не пізніше 1 вересня 2025 року.

Разом з тим, як зазначають депутати, «запровадження адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері лобіювання одночасно з введенням Закону «Про лобіювання» в дію, є передчасним на поточному етапі та потребує запровадження перехідного періоду з огляду на новизну правового регулювання, відсутність практики його застосування та необхідність додаткової інституційної підготовки».

Отже, автори пропонують, аби закон щодо встановлення відповідальності за порушення законодавства у сфері лобіювання набрав чинності не у вересні 2025 року, а через 12 місяців з дня введення в дію Закону «Про лобіювання», тобто, у вересні 2026 року. Американська торговельна палата також просить прийняти цей закон до 1 вересня.

Нагадаємо, АСС також висловилася про необхідність скасування податкових пільг для посилок вартістю до 150 євро і зменшення кількості «спрощенців» серед інтернет-провайдерів та закладів громадського харчування.

Автор: Наталя Мамченко

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