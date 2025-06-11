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Посадовців пропонують штрафувати за ненадання відповіді на лобістський запит, а лобістів – пропускати до держорганів у спрощеному порядку

11:13, 11 червня 2025
У Верховній Раді зареєстрований законопроект, яким пропонується штрафувати посадовців, якщо вони відмовлять у розгляді лобістського запиту, а також спростити пропуск лобістів до адміністративних будівель
Посадовців пропонують штрафувати за ненадання відповіді на лобістський запит, а лобістів – пропускати до держорганів у спрощеному порядку
Фото: southdakotasearchlight
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У парламенті зареєстровані законопроекти 13339 та 13340, якими передбачено увести до законодавства щодо лобіювання нові правила. Ініціатором законопроекту виступив народний депутат від «Слуги народу», член Комітету ВР з питань правової політики Павло Павліш.

Зокрема, до КУпАП пропонується увести нову статтю 212-3 «Порушення права на інформацію та права на звернення».

Відповідно до неї посадових осіб пропонується штрафувати за ненадання відповіді на лобістський запит, незаконну відмову у прийнятті та розгляді лобістського запиту від 425 грн до 850 грн.

Також Павло Павліш запропонував передбачити право суб’єкта лобіювання на подання лобістського запиту з проханням надати необхідну інформацію щодо сфери або предмета лобіювання, дати офіційне роз'яснення чи викласти позицію з питань, пов’язаних із сферою чи предметом лобіювання.

У відповідь на лобістський запит суб’єкт лобіювання має право отримувати службову інформацію об’єкта лобіювання, передбачену пунктом 1 частини першої статті 9 Закону «Про доступ до публічної інформації», якщо вона створена об’єктом лобіювання у процесі правотворчої діяльності і стосується предмету лобіювання.

Крім того, законопроект передбачає, що суб’єкт лобіювання має право за спрощеною процедурою входити до адміністративних будівель органів державної влади, інших державних органів та органів місцевого самоврядування під час здійснення лобіювання (якщо такий доступ пов’язаний із сферою чи предметом лобіювання), та рекомендувати відповідним органам державної влади, іншим державним органам та органам місцевого самоврядування передбачити відповідну спрощену процедуру доступу до їх адміністративних будівель для суб’єктів лобіювання.

«Рекомендувати Кабінету Міністрів України, міністерствам, іншим органам державної влади та іншим суб’єктам публічного права, які згідно із законом здійснюють від імені держави правотворчу діяльність та юрисдикція яких поширюється на територію України, головам місцевих державних адміністрацій, а також органам місцевого самоврядування у встановленому законодавством порядку передбачити спрощену процедуру доступу до їх адміністративних будівель для суб’єктів лобіювання під час здійснення ними лобіювання (якщо такий доступ пов’язаний із сферою та/або предметом лобіювання)», йдеться у законопроекті.

Автор: Наталя Мамченко

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