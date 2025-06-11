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В Украине чиновников предлагают штрафовать за отсутствие ответа на лоббистский запрос, а лоббистов — пропускать в госорганы по упрощенной процедуре

11:13, 11 июня 2025
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается штрафовать должностных лиц за отказ в рассмотрении лоббистского запроса, а также упростить пропуск лоббистов в административные здания.
В Украине чиновников предлагают штрафовать за отсутствие ответа на лоббистский запрос, а лоббистов — пропускать в госорганы по упрощенной процедуре
Фото: southdakotasearchlight
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В парламенте зарегистрированы законопроекты 13339 и 13340, которые предусматривают введение новых правил в законодательство о лоббировании. Инициатором законопроекта выступил народный депутат от «Слуги народа», член Комитета ВР по вопросам правовой политики Павел Павлиш.

В частности, в Кодекс Украины об административных правонарушениях (КУоАП) предлагается ввести новую статью 212-3 «Нарушение права на информацию и права на обращение».

В соответствии с ней, должностных лиц предлагается штрафовать за непредоставление ответа на лоббистский запрос, а также за незаконный отказ в принятии и рассмотрении лоббистского запроса. Сумма штрафа составит от 425 до 850 гривен.

Также Павел Павлиш предложил предусмотреть право субъекта лоббирования подавать лоббистский запрос с просьбой предоставить необходимую информацию относительно сферы или предмета лоббирования, дать официальное разъяснение или изложить позицию по вопросам, связанным со сферой или предметом лоббирования.

В ответ на лоббистский запрос субъект лоббирования имеет право получать служебную информацию объекта лоббирования, предусмотренную пунктом 1 части первой статьи 9 Закона «О доступе к публичной информации», если она создана объектом лоббирования в процессе правотворческой деятельности и касается предмета лоббирования.

Кроме того, законопроект предусматривает, что субъект лоббирования имеет право по упрощенной процедуре входить в административные здания органов государственной власти, других государственных органов и органов местного самоуправления во время осуществления лоббирования (если такой доступ связан со сферой или предметом лоббирования), а также рекомендовать соответствующим органам государственной власти, другим государственным органам и органам местного самоуправления предусмотреть соответствующую упрощенную процедуру доступа к их административным зданиям для субъектов лоббирования.

«Рекомендовать Кабинету Министров Украины, министерствам, другим органам государственной власти и другим субъектам публичного права, которые согласно закону осуществляют от имени государства правотворческую деятельность и юрисдикция которых распространяется на территорию Украины, главам местных государственных администраций, а также органам местного самоуправления в установленном законодательством порядке предусмотреть упрощенную процедуру доступа к их административным зданиям для субъектов лоббирования во время осуществления ими лоббирования (если такой доступ связан со сферой и/или предметом лоббирования)», — говорится в законопроекте.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховная Рада Украины чиновник законопроект органы государственной власти

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