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OpenAI выпустила для ChatGPT Pro и Team самую умную ИИ-модель в своей истории

18:18, 11 июня 2025
OpenAI представила новую флагманскую модель искусственного интеллекта – o3-pro.
OpenAI выпустила для ChatGPT Pro и Team самую умную ИИ-модель в своей истории
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Компания OpenAI анонсировала выпуск новой ИИ-модели o3-pro, которую уже назвали самой мощной в своей линейке. Это усовершенствованная версия модели o3, сосредоточенная на логическом мышлении и точном решении задач, особенно в таких сферах, как математика, физика и программирование.

Модель уже доступна для пользователей ChatGPT Pro и Team и заменила предыдущую версию o1-pro. Пользователи корпоративных аккаунтов Enterprise и Edu получат доступ к o3-pro со следующей недели. Кроме того, разработчики могут воспользоваться моделью через API: цена составляет $20 за миллион входящих токенов и $80 за миллион исходящих.

По данным OpenAI, o3-pro демонстрирует значительно лучшие результаты, чем предыдущие версии, в таких направлениях, как образование, наука, бизнес, программирование и создание контента. Эксперты особо отмечают ее способность четко следовать инструкциям, предоставлять точные и содержательные ответы.

Модель поддерживает широкий набор инструментов: веб-поиск, анализ файлов, Python, работу с изображениями и персонализированную память. В то же время она работает медленнее предыдущей o1-pro и имеет определенные ограничения - пока недоступны временные чаты, генерация изображений и функция Canvas.

Несмотря на это, o3-pro показала впечатляющие результаты в независимых тестах. В частности, она опередила Gemini 2.5 Pro от Google в математическом тесте AIME 2024 и обошла Claude 4 Opus от Anthropic в научном бенчмарке GPQA Diamond.

OpenAI позиционирует новую модель как мощный инструмент для сложных интеллектуальных задач и готовится к ее широкому внедрению среди пользователей по всему миру.

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ChatGPT OpenAI технологии ИИ

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