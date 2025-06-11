OpenAI випустила для ChatGPT Pro та Team найрозумнішу ШІ-модель у своїй історії

OpenAI представила нову флагманську модель штучного інтелекту — o3-pro.

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Компанія OpenAI анонсувала випуск нової ШІ-моделі o3-pro, яку вже назвали найпотужнішою у своїй лінійці. Це вдосконалена версія моделі o3, зосереджена на логічному мисленні та точному розв’язанні завдань, особливо у таких сферах, як математика, фізика та програмування.

Модель вже доступна для користувачів ChatGPT Pro та Team і замінила попередню версію o1-pro. Користувачі корпоративних акаунтів Enterprise та Edu отримають доступ до o3-pro з наступного тижня. Крім того, розробники можуть скористатися моделлю через API: ціна складає $20 за мільйон вхідних токенів і $80 за мільйон вихідних.

За даними OpenAI, o3-pro демонструє значно кращі результати, ніж попередні версії, у таких напрямках, як освіта, наука, бізнес, програмування та створення контенту. Експерти особливо відзначають її здатність чітко дотримуватися інструкцій, надавати точні та змістовні відповіді.

Модель підтримує широкий набір інструментів: вебпошук, аналіз файлів, Python, роботу з зображеннями та персоналізовану пам’ять. Водночас вона працює повільніше за попередню o1-pro і має певні обмеження — наразі недоступні тимчасові чати, генерація зображень та функція Canvas.

Попри це, o3-pro показала вражаючі результати в незалежних тестах. Зокрема, вона випередила Gemini 2.5 Pro від Google у математичному тесті AIME 2024 та обійшла Claude 4 Opus від Anthropic у науковому бенчмарку GPQA Diamond.

OpenAI позиціонує нову модель як потужний інструмент для складних інтелектуальних задач і готується до її ширшого впровадження серед користувачів по всьому світу.

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