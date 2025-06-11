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На аукционе в Китае продали гигантскую фигурку Лабубу за $150 тысяч, фото

12:42, 11 июня 2025
Уникальный экземпляр мятно-зеленого Labubu высотой 131 см стал самой дорогой игрушкой формата blind box.
На аукционе в Китае продали гигантскую фигурку Лабубу за $150 тысяч, фото
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В Китае установлен новый рекорд на рынке коллекционных игрушек: на аукционе в Пекине гигантскую фигурку зубастого персонажа Лабубу продали за 1,08 млн юаней (примерно $150 тыс.). Это самый дорогой лот в истории игрушек формата blind box. Об этом сообщает Sina.

Blind box – это формат коллекционных игрушек, когда покупатель не знает заранее, какая фигурка находится внутри коробки. Упаковка закрыта, и весь сюрприз открывается только после распаковки.

Аукцион Yongle, который состоялся 10 июня, стал первым в мире, посвящённым исключительно персонажам бренда Pop Mart. В зале собрались около 200 человек, а ещё свыше тысячи делали ставки онлайн. Всего было продано 48 лотов на сумму более 3,7 млн юаней.

Самый ценный лот — мятно-зелёный Лабубу высотой 131 см — был представлен в единственном экземпляре, что и объясняет высокий интерес коллекционеров. Это не просто игрушка, а настоящий арт-объект, который символизирует новую волну популярности Pop Mart в мире поп-культуры.

Ещё один редкий лот — набор «Три мудрых Лабубу», выпущенный в 2017 году ограниченным тиражом в 120 экземпляров, — был продан за 510 тысяч юаней.

Игрушки формата blind box от Pop Mart набирают популярность не только среди фанатов, но и среди инвесторов. Ограниченные серии, высокое качество и элемент неожиданности превратили коллекционирование в новое престижное хобби.

Аукцион в Пекине показал: фигурки из пластиковых коробочек — это уже не просто милые безделушки, а произведения искусства с собственным рынком и рекордами.

Как сообщалось, в Британии остановили продажу популярных игрушек Labubu — ажиотаж довел покупателей до драк.

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Китай

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