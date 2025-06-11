Практика судов
  1. В мире

Бывшие сотрудники администрации Байдена согласились дать показания о состоянии его здоровья

11:06, 11 июня 2025
Бывшие помощники Джо Байдена согласились дать показания в ходе расследования Республиканской партии в Палате представителей
Бывшие сотрудники администрации Байдена согласились дать показания о состоянии его здоровья
Фото: president.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Четыре бывших сотрудника администрации бывшего президента США Джо Байдена согласились дать показания в комитете по надзору палаты представителей в рамках расследования, инициированного республиканцами. Основное внимание будет уделено вопросам о психическом состоянии экс-президента и предполагаемым попыткам его окружения скрыть информацию о здоровье, пишет Axios.

Помощники будут давать показания под присягой на закрытых допросах.

Первой на допросе 24 июня выступит Нира Танден, занимавшая пост директора Совета по внутренней политике. Далее последуют Энтони Бернал, бывший старший советник первой леди Джилл Байден (26 июня) и Эшли Уильямс, бывший специальный помощник президента (11 июля).

​Ранее личного врача Байдена Кевина О'Коннора вызвала в суд комиссия после того, как отказался участвовать в добровольном собеседовании. Комиссия также запросила интервью с рядом других высокопрофильных помощников, включая бывшего руководителя аппарата Рона Клейна и старших советников Аниту Данн и Майка Донилона.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Джо Байден

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Депутаты, НАБУ, НАПК и ВСП считают нужным закрепить в УПК нормы для наказания за злоупотребление процессуальными правами

В УПК определят понятие злоупотребления процессуальными правами и закрепят ответственность за это, чтобы уголовные дела рассматривались быстрее – в Верховном Суде состоялось обсуждение.

В Украине чиновников предлагают штрафовать за отсутствие ответа на лоббистский запрос, а лоббистов — пропускать в госорганы по упрощенной процедуре

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается штрафовать должностных лиц за отказ в рассмотрении лоббистского запроса, а также упростить пропуск лоббистов в административные здания.

Министерство юстиции заподозрили в лоббировании интересов проектов технической помощи и общественности, желающих проверять добропорядочность судей Верховного Суда и ВАКС

Верховный Суд и народные депутаты не смогли выяснить, кто конкретно является автором идеи проверки деклараций добропорядочности судей ВС и ВАКС.

Обвиняемых в совершении тяжких коррупционных преступлений предлагается запретить зачислять в ряды ВСУ

Предлагается установить запрет на комплектование ВСУ и других воинских формирований обвиняемыми в совершении тяжкого коррупционного преступления, если дело слушается в суде.

Член ВСП Алексей Мельник заявил, что судьи, которые не наказывают участников дела за злоупотребление правами, «потворствуют затягиванию процесса»

Член Высшего совета правосудия Алексей Мельник назвал «потворствованием затягиванию процесса» действия судей, которые не спешат наказывать участников дела за злоупотребление процессуальными правами.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Коморний
    Олександр Коморний
    голова Львівського окружного адміністративного суду
  • Микола Гурин
    Микола Гурин
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Юрій Парусніков
    Юрій Парусніков
    голова Центрального апеляційного господарського суду
  • Інна Білоус
    Інна Білоус
    суддя Вищого антикорупційного суду