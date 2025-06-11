Бывшие сотрудники администрации Байдена согласились дать показания о состоянии его здоровья

Бывшие помощники Джо Байдена согласились дать показания в ходе расследования Республиканской партии в Палате представителей

Фото: president.gov.ua

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Четыре бывших сотрудника администрации бывшего президента США Джо Байдена согласились дать показания в комитете по надзору палаты представителей в рамках расследования, инициированного республиканцами. Основное внимание будет уделено вопросам о психическом состоянии экс-президента и предполагаемым попыткам его окружения скрыть информацию о здоровье, пишет Axios.

Помощники будут давать показания под присягой на закрытых допросах.

Первой на допросе 24 июня выступит Нира Танден, занимавшая пост директора Совета по внутренней политике. Далее последуют Энтони Бернал, бывший старший советник первой леди Джилл Байден (26 июня) и Эшли Уильямс, бывший специальный помощник президента (11 июля).

​Ранее личного врача Байдена Кевина О'Коннора вызвала в суд комиссия после того, как отказался участвовать в добровольном собеседовании. Комиссия также запросила интервью с рядом других высокопрофильных помощников, включая бывшего руководителя аппарата Рона Клейна и старших советников Аниту Данн и Майка Донилона.

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