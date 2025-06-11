Николаев остался без света — в городе произошло аварийное отключение электроэнергии

Отключение не связано с российской атакой.

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В Николаеве 11 июня произошло аварийное отключение электроэнергии. Отключение не связано с российской атакой. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

«Друзья, в Николаеве сейчас отсутствует электроснабжение! Соответствующие службы работают. Как только будет актуальная информация — сразу сообщу», — отметил он.

Глава областной военной администрации Виталий Ким подчеркнул, что речь идёт об аварийном отключении, не связанном с атаками российских оккупантов. «Скоро включат», — заверил он.

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