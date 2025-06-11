Миколаїв залишився без світла — у місті сталося аварійне відключення електроенергії

Знеструмлення не повʼязане із російською атакою.

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У Миколаєві 11 червня сталося аварійне відключення електроенергії. Знеструмлення не повʼязане із російською атакою. Про це заявив мер міста Олександр Сєнкевич.

«Друзі, у Миколаєві наразі відсутня електроенергія! Відповідні служби працюють. Як тільки буде актуальна інформація – інформуватиму», - зазначив він.

Очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім наголосив, що йдеться про аварійне відключення, не повʼязане з атаками російських загарбників. «Скоро включать», - запевнив він.

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