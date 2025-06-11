11 червня – яке сьогодні свято та головні події

11 червня в Україні і світі святкують Міжнародний день рисі.

Фото: facts.net

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У середу, 11 червня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

11 червня в Україні і світі святкують Міжнародний день рисі. Щорічна екологічна ініціатива, яка присвячена захисту і збереженню рисі. Це велика хижа кішка, яка відіграє надзвичайно важливу роль у збереженні балансу природних екосистем. Головна мета цього дня полягає у підвищенні обізнаності про ті загрози, які існують в житті рисі. День започаткували за ініціативи природоохоронних організацій та науковців, які виявили критичний стан популяції рисі у багатьох регіонах світу.

Також 11 червня Всесвітній день боротьби з раком передміхурової залози. Міжнародна важлива дата, яка була створена для підвищення обізнаності про рак передміхурової залози, його профілактиці, діагностиці і лікування. Найчастіше рак передміхурової залози розвивається без явних симптомів, тому на ранніх стадіях його важко діагностувати. Завдяки своєчасному обстеженню, зокрема, визначенню рівня ПСА (простатспецифічного антигену), допомагає виявити це захворювання і почати вчасне лікування.

Яке сьогодні церковне свято

11 червня віряни святкують день пам’яті святих апостолів Вартоломея і Варнави. Апостол Вартоломей був одним з найближчих апостолів Ісуса Христа. Саме про нього згадується в Євангелії від Івана. Після Воскресіння Спасителя він вирушив в різні країни, несучи Слово Боже. Особливо шанують його в Вірменії. Через свою віру апостол Вартоломей зазнав жорстокої смерті. З нього спочатку здерли шкіру, а потім обезголовили.

Календар важливих подій за 11 червня

1125 рік — хрестоносці здобувають визначну перемогу над сельджуками у битві біля міста Азаз, зміцнивши свої позиції на Близькому Сході;

1453 рік — завершується існування Візантійської імперії — її столиця Константинополь остаточно переходить до рук Османів;

1488 рік — король Шотландії Яків III гине від рук повстанців, які виступили проти його правління;

1496 рік — Христофор Колумб повертається з другої експедиції до Нового Світу;

1509 рік — Генріх VIII бере шлюб із Катериною Арагонською — першою з його шістьох дружин;

1580 рік — іспанські колонізатори засновують місто Буенос-Айрес на берегах Ла-Плати;

1694 рік — відбувається битва під Годовом;

1742 рік — Бенджамін Франклін винаходить першу багатофункціональну кухонну піч;

1742 рік — у Бреслау підписують угоду, якою Габсбурги офіційно визнають право Пруссії на Сілезію;

1770 рік — мореплавець Джеймс Кук відкриває Великий Бар’єрний риф біля узбережжя Австралії;

1776 рік — у США формують комітет для написання Декларації незалежності;

1889 рік — американські винахідники Джон Перді та Джеймс Садгвар отримують патент складаний стілець;

1895 рік — відбуваються перші в історії автоперегони на маршруті Париж — Руан. Середня швидкість переможця становила 24 км/год;

1901 рік — острови Кука офіційно стають частиною Нової Зеландії;

1915 рік — британські війська займають територію Німецького Камеруну, а сербська армія — албанську Тирану;

1918 рік — казахський рух “Алаш” оголошує недійсними всі декрети радянської влади в Казахстані;

1921 рік — в Українській СРР оголошують старт кампанії боротьби з дитячою безпритульністю;

1930 рік — американці Вільям Біб і Отіс Бертон опускаються в батисфері на глибину 400 м;

1940 рік — Нова Зеландія, Австралія та ПАР оголошують війну Італії, яка приєдналася до сил Осі;

1943 рік — Уругвай першим визнає уряд Шарля де Голля як легітимного представника Франції;

1951 рік — Португалія оголошує Мозамбік своєю заморською провінцією;

1955 рік — на трасі “24 години Ле-Мана” у Франції стається найстрашніша в історії автокатастрофа: загинули 84 особи, понад 120 були поранені;

1965 рік — британська королева Єлизавета II вручає членам гурту The Beatles ордени Британської імперії;

1965 рік — створюють Донецький державний університет;

1972 рік — у Нью-Йорку відбувається прем’єра скандального фільму для дорослих “Глибоке горло”;

1973 рік — влада Лівії націоналізовує активи американських нафтових компаній;

1975 рік — у Північному морі починають видобуток нафти;

1982 рік — у США відбувається прем’єра культового фільму Стівена Спілберга “Іншопланетянин”;

1990 рік — Верховна Рада УРСР ухвалює переведення України до східноєвропейського часового поясу, відмовившись від московського часу;

1990 рік — на президентських виборах у Перу перемагає Альберто Фухіморі, випередивши Маріо Варгаса Льйосу;

1992 рік — у Києві відкривається перший конгрес молодих політиків України;

1993 рік — стрічка Стівена Спілберга “Парк Юрського періоду” виходить на великі екрани.

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