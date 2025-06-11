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Колишні співробітники адміністрації Байдена погодилися дати свідчення щодо стану його здоров’я

11:06, 11 червня 2025
Колишні помічники Джо Байдена погодилися дати свідчення в рамках розслідування Республіканської партії у Палаті представників.
Колишні співробітники адміністрації Байдена погодилися дати свідчення щодо стану його здоров’я
Фото: president.gov.ua
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Четверо колишніх співробітників адміністрації колишнього президента США Джо Байдена погодилися дати свідчення у комітеті з нагляду Палати представників у межах розслідування, ініційованого республіканцями. Основна увага буде зосереджена на питаннях психічного стану експрезидента та ймовірних спробах його оточення приховати інформацію про стан здоров’я, пише Axios.

Помічники даватимуть свідчення під присягою на закритих допитах.

Першою на допит 24 червня вийде Ніра Танден, яка обіймала посаду директора Ради з внутрішньої політики. Далі свідчитимуть Ентоні Бернал, колишній старший радник першої леді Джилл Байден (26 червня), та Ешлі Вільямс, колишня спеціальна помічниця президента (11 липня).

Раніше особистого лікаря Байдена, Кевіна О'Коннора, викликала до суду комісія після того, як він відмовився брати участь у добровільному співбесідуванні. Комісія також запросила інтерв’ю з низкою інших високопосадовців, включно з колишнім керівником апарату Роном Клейном та старшими радниками Анитою Данн і Майком Донилоном.

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США Джо Байден

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