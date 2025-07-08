Госорганы обяжут отвечать на запросы лоббистов и пропускать в здания в упрощенном порядке – комитет рекомендовал законопроект

Комитет правовой политики рекомендовал парламенту принять законопроект о расширении прав лоббистов, принятие которого до 1 сентября требует Американская торговая палата.

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Американская торговая палата (АСС) призвала депутатов до 1 сентября принять законопроекты 13339 и 13340-1, касающиеся лоббистов.

«Комитетом ВР по вопросам правовой политики было принято заключение рекомендовать парламенту принять законопроект 13339. Бизнес-сообщество приветствует такое решение и выражает благодарность членам Комитета за работу над данным проектом Закона.

В то же время бизнес-сообщество, объединенное Американской торговой палатой в Украине и European Business Association, призывает парламент к скорейшему принятию проектов Законов №13339 и №13340-1, а именно – не позднее 1 сентября 2025 года, что в свою очередь позволит обеспечить надлежащее внедрение положений Закона Украины «О лоббировании».

Введение административной ответственности одновременно со вступлением в силу Закона является преждевременным», — отметили в АСС.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», законопроектом 13339 предусмотрено право лоббистов на подачу лоббистского запроса органам власти и получение ответа. Законопроект внес нардеп от «Слуги народа» Павел Павлиш.

Предполагается, что в ответ на лоббистский запрос лоббист имеет право получать служебную информацию объекта лоббирования, предусмотренную пунктом 1 части первой статьи 9 Закона «О доступе к публичной информации», если она создана объектом лоббирования в процессе правотворческой деятельности и касается предмета лоббирования.

Объект лоббирования, которому направлен лоббистский запрос, обязан не позднее 5 рабочих дней со дня получения запроса предоставить субъекту лоббирования ответ. Срок рассмотрения лоббистского запроса может быть продлен до 20 рабочих дней с обоснованием причин такого продления, о чем субъект лоббирования письменно уведомляется не позднее 5 рабочих дней со дня получения запроса.

Отказ в предоставлении ответа на лоббистский запрос, незаконный отказ в принятии и рассмотрении лоббистского запроса влекут за собой ответственность, установленную законом.

Кроме того, лоббисты получат право по упрощенной процедуре входить в административные здания органов государственной власти, других государственных органов и органов местного самоуправления во время осуществления лоббирования.

«Рекомендовать Кабмину, министерствам, другим органам государственной власти и другим субъектам публичного права, которые согласно закону осуществляют от имени государства правотворческую деятельность и юрисдикция которых распространяется на территорию Украины, главам местных государственных администраций, а также органам местного самоуправления в установленном законодательством порядке предусмотреть упрощенную процедуру доступа к их административным зданиям для субъектов лоббирования во время осуществления ими лоббирования (если такой доступ связан со сферой и/или предметом лоббирования)», — говорится в законопроекте, который поддержала Американская торговая палата.

Другой законопроект 13340-1, который АСС просит принять до 1 сентября, касается отсрочки ответственности для лоббистов. Инициаторами этого законопроекта выступили народные депутаты Сергей Ионушас, Максим Павлюк и другие.

Так, 14 марта 2024 года вступил в силу Закон «О лоббировании» 3606-IX. Он должен быть введен в действие не позднее 1 сентября 2025 года.

В его реализацию 21 марта 2024 года Верховная Рада приняла Закон о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях относительно установления ответственности за нарушение законодательства в сфере лоббирования. Он вступает в силу не позднее 1 сентября 2025 года.

Вместе с тем, как отмечают депутаты, «введение административной ответственности за правонарушения в сфере лоббирования одновременно с введением Закона «О лоббировании» в действие, является преждевременным на текущем этапе и требует введения переходного периода, учитывая новизну правового регулирования, отсутствие практики его применения и необходимость дополнительной институциональной подготовки».

Следовательно, авторы предлагают, чтобы закон об установлении ответственности за нарушение законодательства в сфере лоббирования вступил в силу не в сентябре 2025 года, а через 12 месяцев со дня введения в действие Закона «О лоббировании», то есть, в сентябре 2026 года. Американская торговая палата также просит принять этот закон до 1 сентября.

Напомним, АСС также высказалась о необходимости отмены налоговых льгот для посылок стоимостью до 150 евро и уменьшения количества «упрощенцев» среди интернет-провайдеров и заведений общественного питания.

Автор: Наталя Мамченко

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