В Житомире произошло смертельное ДТП с участием правоохранителя, фото

7 июля водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в бетонную опору.

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Работники Государственного бюро расследований задержали и сообщили о подозрении сотруднику правоохранительного органа Житомирской области, который в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельное ДТП. Об этом информирует официальный сайт ГБР.

Отмечается, что около 1:20 ночи 7 июля в Житомире водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в бетонную опору. За рулем находился правоохранитель, который в нерабочее время перевозил двух несовершеннолетних девушек – 16 и 17 лет, и 25-летнего мужчину.

«В результате столкновения 16-летняя девушка погибла на месте. Другие пострадавшие с многочисленными травмами госпитализированы в больницу», - заявили в Бюро.

По результатам освидетельствования, мужчина находился за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения – уровень алкоголя в крови превышал допустимую норму более чем в пять раз.

Правоохранителю сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 286-1 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее смерть потерпевшего). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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