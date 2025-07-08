У Житомирі сталася смертельна ДТП за участі правоохоронця, фото

7 липня водій легкового автомобіля не впорався з керуванням і врізався у бетонну опору.

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Працівники Державного бюро розслідувань затримали та повідомили про підозру співробітнику правоохоронного органу Житомирщини, який у стані алкогольного сп’яніння скоїв смертельну ДТП. Про це інформує офіційний сайт ДБР.

Зазначається, що близько 1:20 ночі 7 липня у Житомирі водій легкового автомобіля не впорався з керуванням і врізався у бетонну опору. За кермом перебував правоохоронець, який у неробочий час перевозив двох неповнолітніх дівчат – 16 і 17 років, та 25-річного чоловіка.

«Унаслідок зіткнення 16-річна дівчина загинула на місці. Інших потерпілих з численними травмами госпіталізовано до лікарні», - заявили у Бюро.

За результатами огляду, чоловік перебував за кермом у стані сильного алкогольного сп’яніння – рівень алкоголю у крові перевищував допустиму норму більш ніж у п’ять разів.

Правоохоронцю повідомили про підозру за ч. 3 ст. 286-1 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху в стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого). Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

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