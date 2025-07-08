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На Вінниччині чоловік переконав товариша перепливти Дністер, щоб потрапити до Молдови

21:08, 8 липня 2025
Зловмисник пообіцяв все влаштувати безплатно, більше того, й сам планував скласти товаришеві компанію.
На Вінниччині чоловік переконав товариша перепливти Дністер, щоб потрапити до Молдови
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На Вінниччині викрили чоловіка, який підбурив товариша незаконно потрапити до Молдови, перепливши Дністер. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Правоохоронці встановили, що у червні 2025 року 27-річний підозрюваний, знаючи що його знайомий, теж 27 років, не проти потрапити закордон, запропонував йому організувати незаконний перетин державного кордону.

«Вінничанин пообіцяв все влаштувати безплатно, більше того, й сам планував скласти товаришеві компанію», — наголосили в прокуратурі.

Так, чоловіки мали переплисти річку Дністер в одному з сіл Могилів-Подільського району, оминувши прикордонні пости, і так потрапити до Республіки Молдова.

До реалізації задуманого підозрюваний також залучив свою знайому, якій не повідомив справжню причину поїздки до Дністра. Жінка мала довезти чоловіків до річки і залишити їх там, повернувшись назад автомобілем.

На початку липня оборудка мала бути реалізована, однак чоловіки були виявлені та затримані працівниками Державної прикордонної служби поруч з лінією державного кордону України.

За клопотанням прокуратури щодо підозрюваного застосовано домашній арешт.

Інший фігурант у кримінальному провадженні має статус свідка. 

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