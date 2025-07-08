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В Винницкой области мужчина убедил товарища переплыть Днестр, чтобы попасть в Молдову

21:08, 8 июля 2025
Злоумышленник пообещал все устроить бесплатно, более того, и сам планировал составить товарищу компанию.
В Винницкой области мужчина убедил товарища переплыть Днестр, чтобы попасть в Молдову
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В Винницкой области разоблачили мужчину, который подстрекал товарища незаконно попасть в Молдову, переплыв Днестр. Об этом сообщает областная прокуратура.

Правоохранители установили, что в июне 2025 года 27-летний подозреваемый, зная, что его знакомый, также 27 лет, не против выехать за границу, предложил ему организовать незаконное пересечение государственной границы.

«Житель Винницы пообещал все устроить бесплатно, более того — сам планировал составить товарищу компанию», — подчеркнули в прокуратуре.

Таким образом, мужчины намеревались переплыть реку Днестр в одном из сел Могилев-Подольского района, обойдя пограничные посты, и таким образом попасть в Республику Молдова.

К реализации задуманного подозреваемый также привлек свою знакомую, которой не сообщил истинную цель поездки к Днестру. Женщина должна была довезти мужчин к реке и оставить их там, вернувшись назад на автомобиле.

В начале июля попытка должна была быть реализована, однако мужчины были обнаружены и задержаны сотрудниками Государственной пограничной службы неподалеку от линии государственной границы Украины.

По ходатайству прокуратуры в отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде домашнего ареста.

Другой фигурант уголовного производства имеет статус свидетеля.

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