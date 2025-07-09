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Налоговый долг — как и когда государство списывает средства

21:18, 9 июля 2025
ГНС объяснила, в каких случаях денежные средства со счетов должника списываются без решения суда и что для этого нужно.
Налоговый долг — как и когда государство списывает средства
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Главное управление ГНС в Тернопольской области разъяснило нюансы списания налогового долга.

В соответствии с п. 95.3 Налогового кодекса Украины (НКУ), если у налогоплательщика возник налоговый долг, контролирующий орган может обратиться в суд с целью взыскания средств с его банковских счетов или электронных кошельков. Решение суда направляется для исполнения контролирующему органу, и взыскание осуществляется в пределах суммы налогового долга.

В случаях, когда долг возник вследствие неуплаты обязательств или пени, которые сам налогоплательщик задекларировал в налоговых декларациях или уточняющих расчетах, судебное решение не требуется. Если налогоплательщик не погашает долг в течение 90 календарных дней после установленного срока, контролирующий орган может самостоятельно принять решение о взыскании (п. 95.5 НКУ). Это возможно только при условии, что государство не имеет перед налогоплательщиком непогашенного обязательства либо такое обязательство меньше суммы долга.

Такое решение является требованием, которое необходимо немедленно исполнить через платежную систему в соответствии с ее правилами.

Контролирующий орган инициирует принудительное списание средств на основании платежной инструкции, которая может быть доставлена лично либо заказным письмом.

Если должник — физическое лицо, орган взыскания обращается в суд с иском о взыскании. Дальнейшее исполнение решения осуществляет государственная исполнительная служба в соответствии с законом о исполнительном производстве (п. 87.11 НКУ).

Порядок списания средств без согласия плательщика определен Инструкцией о безналичных расчетах, утвержденной постановлением НБУ № 163 от 29.07.2022 (раздел IV).

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