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Германия обвинила Китай в лазерной атаке на свой самолет у побережья Йемена

13:42, 8 июля 2025
Инцидент произошел, когда самолет приближался к китайскому фрегату.
Германия обвинила Китай в лазерной атаке на свой самолет у побережья Йемена
Фото: dw.com
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Министерство иностранных дел Германии заявило, что военные Китая применили лазер для поражения немецкого самолета во время операции Евросоюза Aspides у побережья Йемена.

«Угроза немецкому персоналу и срыв операции абсолютно неприемлемы. Китайского посла сегодня вызвали в Министерство иностранных дел», — сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что самолет действовал в рамках миссии ЕС Aspides, которая сосредоточена в Красном море и призвана защищать гражданское судоходство от нападений йеменских хуситов.

По данным Spiegel, инцидент произошел, когда самолет приближался к китайскому фрегату. В отличие от обычных случаев, экипаж китайского корабля не сообщал об инциденте заранее на частоте экстренного вызова. Возможные повреждения пока неизвестны.

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Германия Китай

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