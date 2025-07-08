Германия обвинила Китай в лазерной атаке на свой самолет у побережья Йемена

Инцидент произошел, когда самолет приближался к китайскому фрегату.

Фото: dw.com

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Министерство иностранных дел Германии заявило, что военные Китая применили лазер для поражения немецкого самолета во время операции Евросоюза Aspides у побережья Йемена.

«Угроза немецкому персоналу и срыв операции абсолютно неприемлемы. Китайского посла сегодня вызвали в Министерство иностранных дел», — сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что самолет действовал в рамках миссии ЕС Aspides, которая сосредоточена в Красном море и призвана защищать гражданское судоходство от нападений йеменских хуситов.

По данным Spiegel, инцидент произошел, когда самолет приближался к китайскому фрегату. В отличие от обычных случаев, экипаж китайского корабля не сообщал об инциденте заранее на частоте экстренного вызова. Возможные повреждения пока неизвестны.

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