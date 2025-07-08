Німеччина звинуватила Китай у лазерній атаці на свій літак біля узбережжя Ємену

Інцидент стався, коли літак наближався до китайського фрегата.

Фото: dw.com

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Міністерство закордонних справ Німеччини заявило, що військові Китаю застосували лазер для ураження німецького літака під час операції Євросоюзу Aspides біля узбережжя Ємену.

«Загроза німецькому персоналу та зрив операції є абсолютно неприйнятними. Китайського посла сьогодні викликали до Міністерства закордонних справ», — сказано у повідомленні.

У відомстві підкреслили, що літак діяв у межах місії ЄС Aspides, що зосереджена в Червоному морі та покликана захищати цивільне судноплавство від нападів єменських хуситів.

За даними Spiegel, інцидент стався, коли літак наближався до китайського фрегата. На відміну від звичайних випадків, екіпаж китайського корабля не повідомляв про інцидент заздалегідь на частоті екстреного виклику. Можливі пошкодження поки що невідомі.

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