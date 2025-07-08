Дональд Трамп негайно відправить Україні 10 ракет для Patriot — Axios

Дональд Трамп пообіцяв Володимиру Зеленському допомогти знайти інші джерела постачання ракет для ППО.

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Президент США Дональд Трамп пообіцяв українському лідеру Володимиру Зеленському негайно надати Україні 10 ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot. Про це стверджує видання Axios з посиланням на ознайомлені джерела.

У виданні підкреслюють, що ці 10 ракет — це менше, що передбачала поставка, яку призупинили. Також Трамп обіцяв Зеленському допомогти знайти інші джерела постачання.

Перед розмовою президентів США й України канцлер Німеччини Фрідріх Мерц телефонував Трампу і просив його розблокувати постачання перехоплювачів, а також пропонував, щоб Німеччина купила батареї Patriot у США і передала їх Україні.

При цьому Трамп запропонував, щоб Німеччина продала одну зі своїх власних батарей Patriot Україні. США та європейські союзники розділили б витрати на її купівлю. Зрештою, лідери не дійшли згоди, проте, за словами посадовців, переговори тривають.

У Axios додають, що президент США вважає, що союзники з Європи мають передавати власні системи ППО, а не розраховувати на Америку.

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