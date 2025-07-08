ВРП підтримала ініціативу щодо підвищення окладів держслужбовцям у судах

Вища рада правосуддя підтримала підвищення окладів держслужбовцям у судах.

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Вища рада правосуддя підтримала ініціативу Державної судової адміністрації України щодо встановлення додаткового коефіцієнта підвищення посадових окладів для державних службовців, які працюють в апаратах, секретаріатах судів, інших органах та установах системи правосуддя.

Публічне звернення з обґрунтуванням цієї ініціативи буде направлено до Кабінету Міністрів України.

У ВРП зазначили, що впровадження такого коефіцієнта сприятиме:

створенню гідних і справедливих умов оплати праці;

посиленню мотивації персоналу та збереженню кадрового потенціалу та його розвитку;

стабільному функціонуванню судової системи.

На засіданні ради було підкреслено, що попри проведену класифікацію посад, яка частково підвищила заробітну плату працівників судів, проблема належного рівня оплати праці в цілому залишається актуальною. Судові установи звертаються до ВРП із відповідними повідомленнями.

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