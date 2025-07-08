ВСП поддержал инициативу по повышению окладов госслужащим в судах

Высший совет правосудия поддержал повышение окладов госслужащим в судах.

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Высший совет правосудия поддержал инициативу Государственной судебной администрации Украины относительно установления дополнительного коэффициента повышения должностных окладов для государственных служащих, работающих в аппаратах, секретариатах судов, других органах и учреждениях системы правосудия.

Публичное обращение с обоснованием этой инициативы будет направлено в Кабинет Министров Украины.

В ВСП отметили, что внедрение такого коэффициента будет способствовать:

созданию достойных и справедливых условий оплаты труда;

усилению мотивации персонала, сохранению и развитию кадрового потенциала;

стабильному функционированию судебной системы.

На заседании совета было подчеркнуто, что несмотря на проведённую классификацию должностей, которая частично повысила заработную плату работников судов, проблема надлежащего уровня оплаты труда в целом остаётся актуальной. Судебные учреждения обращаются в ВСП с соответствующими сообщениями.

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