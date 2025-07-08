Дональд Трамп немедленно отправит Украине 10 ракет для Patriot — Axios

Дональд Трамп пообещал Владимиру Зеленскому помочь найти другие источники поставок ракет для ПВО.

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Президент США Дональд Трамп пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому немедленно предоставить Украине 10 ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot. Об этом утверждает издание Axios со ссылкой на осведомленные источники.

В издании подчеркивают, что эти 10 ракет — это меньше, чем предусматривала поставка, которую приостановили. Также Трамп обещал Зеленскому помочь найти другие источники снабжения.

Перед разговором президентов США и Украины канцлер Германии Фридрих Мерц звонил Трампу и просил его разблокировать поставки перехватчиков, а также предлагал, чтобы Германия купила батареи Patriot у США и передала их Украине.

При этом Трамп предложил, чтобы Германия продала одну из своих собственных батарей Patriot Украине. США и европейские союзники разделили бы расходы на ее покупку. В конце концов, лидеры не пришли к согласию, однако, по словам должностных лиц, переговоры продолжаются.

В Axios добавляют, что президент США считает, что союзники из Европы должны передавать собственные системы ПВО, а не рассчитывать на Америку.

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