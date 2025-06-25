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Депутаты предлагают отложить введение ответственности за нарушения в сфере лоббирования до 2026 года

07:25, 25 июня 2025
Они отмечают, что введение административной ответственности за правонарушения в сфере лоббирования требует переходного периода ввиду новизны правового регулирования.
Депутаты предлагают отложить введение ответственности за нарушения в сфере лоббирования до 2026 года
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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект 13340-1 о внесении изменения в пункт 2 Закона «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за нарушение законодательства в сфере лоббирования». Инициаторами законопроекта выступили народные депутаты Сергей Ионушас, Максим Павлюк и другие.

Так, 14 марта 2024 года вступил в силу Закон «О лоббировании» 3606-IX. Он должен быть введен в действие не позднее 1 сентября 2025 года.

На его реализацию 21 марта 2024 года Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за нарушение законодательства в сфере лоббирования». Согласно пункту 2 указанного Закона, он вступает в силу со дня введения в действие Закона «О лоббировании», то есть не позднее 1 сентября 2025 года.

Вместе с тем, как отмечают депутаты, еще в 2021 году при Комитете Верховной Рады по вопросам правовой политики была создана рабочая группа по законодательному урегулированию лоббистской деятельности.

После принятия Закона «О лоббировании» члены рабочей группы предоставили ряд предложений по усовершенствованию его имплементации, в частности относительно порядка введения административной ответственности за правонарушения в сфере лоббирования. По результатам проведенной работы большинство членов рабочей группы пришли к выводу, что введение административной ответственности за правонарушения в сфере лоббирования одновременно с введением Закона «О лоббировании» в действие является преждевременным на текущем этапе и требует введения переходного периода ввиду новизны правового регулирования, отсутствия практики его применения и необходимости дополнительной институциональной подготовки.

Итак, депутаты предлагают, чтобы Закон «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за нарушение законодательства в сфере лоббирования» вступил в силу не в сентябре 2025 года, а через 12 месяцев со дня введения в действие Закона «О лоббировании», то есть в сентябре 2026 года.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховная Рада Украины законопроект

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Депутаты предлагают отложить введение ответственности за нарушения в сфере лоббирования до 2026 года

Они отмечают, что введение административной ответственности за правонарушения в сфере лоббирования требует переходного периода ввиду новизны правового регулирования.

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